martes 2  de  septiembre 2025
Miami, sede del Salón Selección Peñín con lo mejor del vino español

La celebrity-chef Doreen Colondres, host de la masterclass oficial, calificó el evento de “viaje sensorial único” con vinos excepcionales de España, con entre 95 y 100 puntos en la prestigiosa Guía Peñín

La chef Doreen Colondres.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Miami será sede por primera vez del Salón Selección Peñín, el evento que reúne a las bodegas españolas más reconocidas por su excelencia y calidad, anunció la celebrity-chef Doreen Colondres.

“Será una cita única en el hotel Mr. C de Coconut Grove, el próximo 15 de septiembre, con vistas privilegiadas al skyline de la ciudad y un formato muy de alta gama”, dijo la reconocida experta en vinos.

Después de 14 exitosos años en Nueva York, la prestigiosa Guía Peñín ha elegido el sur de la Florida como su nueva casa. La razón no es casual: la ciudad de Miami vive una auténtica revolución vinícola y no hay nada que lo pare.

“En los últimos años, justo cuando algunos pensaban que no habría espacio para más, seguimos saboreando un crecimiento notable en bares de vino, tiendas especializadas y restaurantes que apuestan por cartas con referencias de gran calidad”, explicó Colondres.

Según dijo, la llegada de nuevos residentes de ciudades como Nueva York, Nueva Jersey y de la costa oeste, ha diversificado el paladar local y elevado la demanda por vinos de nivel internacional.

Doreen Colondresserá la host de la masterclass oficial del evento, donde guiará a los asistentes en un viaje sensorial único con algunos de los vinos más excepcionales de España: etiquetas con puntuaciones entre 95 y 100 puntos en la prestigiosa Guía Peñín, cuidadosamente seleccionadas por su singularidad, terroir y capacidad de conquistar a los paladares más exigentes.

El primer Salón Selección Peñín Miami será un escaparate para productores de élite y un puente entre las bodegas españolas y los importadores, distribuidores, sumilleres, hoteles, amantes del buen vino y medios del sur de la Florida.

La cita promete convertirse en un hito anual que consolidará a Miami como una de las plazas clave para el vino en Estados Unidos.

