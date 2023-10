Milton Tabares: “Ya no nos ven como simples peluqueros, nos ven como artistas”

“Ahora siento que gracias a los artistas, los estilistas latinos ya nos nos nos ven como simples peluqueros o maquilladores, nos ven más que estilistas, artistas en lo que hacemos. Saber que tenemos el poder de transformar vidas y participar en producción de imagen y asesoría me hace muy feliz y Latinoamérica está pisando duro. Como colombiano y latino brillar en Estados Unidos es un honor”, destacó Milton.

Milton también expresó su gran agradecimiento de poder trabajar plasmando su pasión por el maquillaje y el estilismo de la mano del director creativo de la organización Miss Colombia, el colombo-venezolano Giovanni Laguna en la producción de la imagen de estas candidatas.

Embed - Milton tabares on Instagram: "En @atelierbymiltont, podrás lucir como una reina. Nada se compara a un look que te haga sentir bella y, ¿qué mejor inspiración que la deslumbrante Miss USA? @noeliavoigt @missusa @missuniverse . Nuestro video refleja la pasión y el amor que ponemos en cada obra de arte. ¡Disfrútalo al máximo! ¡Que tengas un día maravilloso! Los quiero . Art director @giovannilagunaa designer @karinagarciaoficial P.h @cleimarphotography @lina_make_you thanks"