Miss Universo 2010 le da la bienvenida a su segundo hijo

"Hoy, 31 de marzo de 2023, nació nuestro amor. 53 centímetros con 3.740 kilos. Bienvenido, mi niño lindo, te amamos con toda el alma, Juan Carlos Valladares Navarrete. @jcvalladares", escribió la mexicana en su cuenta de Instagram este sábado, 1 de abril, al mostrar un carrusel con imágenes del nacimiento del pequeño.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ximena Navarrete (@ximenanr)

Asimismo, Miss Universo 2010 publicó un video en el que aparece junto a su esposo mostrándole a su primogénita la llegada de su hermanito.

"1 de abril de 2023, Xime (Ximena Valladares) conoció a su hermanito. Los amo. @jcvalladares", expresó la modelo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ximena Navarrete (@ximenanr)

En octubre del año pasado, Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares dieron la exclusiva a ¡HOLA! México acerca del segundo embarazo.

"Fue a mediados de octubre del año pasado que Ximena y Juan Carlos compartían en nuestras páginas que estaban esperando a su segundo hijo, un par de meses antes de que se cumpliera el primer año de vida de la pequeña Ximena", reseñó la revista.

“¡No nos lo esperábamos! Estoy en mi semana 16”, declaró la mexicana a ¡HOLA! México.

"Con la franqueza que la caracteriza, con el paso de los días Ximena explicó que justamente en el momento que empezaba a plantearse la posibilidad de volver a ser madre y encaminarse en un tratamiento como el que llevó a cabo durante el embarazo de su hija Ximena, se enteró de forma completamente sorpresiva que su segundo bebé ya venía en camino, lo que fue una enorme alegría para la familia. Durante una charla con la experta en fertilidad Aldonza Vélez, Ximena narró en primera persona: “Nunca me pasó por la cabeza, nunca pensé que podía ser posible… estás cosas sí pasan”", informó la revista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ximena Navarrete (@ximenanr)

"Ni siquiera lo estaba intentando, sí tenía pensado tener otro bebé, lo tenía en mente, no sabía si lo iba a poder lograr, justamente por mi número (de reserva ovárica) tan bajo. Yo en mis planes había pensado en congelar óvulos, eso era lo que yo tenía en mente y ya después, el año que entra, tomar una decisión, pensarlo después, pero ya tener una reserva congelada, pero bueno sí, nunca me imaginé. Yo decía de todas esas mujeres que decían: 'No supe cuándo pasó', no es cierto, no puede ser así de fácil, pero claro, viniendo de una pérdida y un In Vitro es una perspectiva completamente diferente a la que uno tiene, pero ahora veo que sí puede pasar esto", contó para la fecha Ximena Navarrete.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ximena Navarrete (@ximenanr)

FUENTE: REDACCIÓN