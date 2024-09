Mujer de Hialeah acoge a cubano sin techo y Miami se conmueve

"Por favor, si alguien tiene comunicación con la persona que ahí nombra [Dairon Cano], sería de gran ayuda. Él tiene mucha fe en que esa persona es alguien que se encuentra haciendo este tipo de trabajo y tiene los medios y relaciones para ello. Si alguna otra persona se le ocurre un medio de ayudarle no dude en comunicarse con él. Suerte, compatriota", añadió.

"Solo quiero trabajar. Se los voy a agradecer en el nombre de Dios", dijo el joven en el video grabado por Alexis Valdés.

Luego, las redes sociales hicieron su magia multiplicando el pedido de ayuda. Así fue como el famoso influencer Dairon Cano entró en acción y fue a visitarlo para brindarle apoyo.

En un video compartido hace tres días, el cubano explicó a Dairon su situación. El influencer lo montó en su auto y le ofreció apoyo, mientras el muchacho no dejaba de llorar. Como contó, un pastor y un señor le ayudaron a dormir algunas noches en una cama, gesto que agradeció el joven en el video. "Nunca es tarde cuando la dicha es buena", declaró el cubano.

Hace dos días Dairon agregó en su cuenta de TikTok otro video sentado a una mesa comiendo junto al muchacho en un restaurante en Hialeah.

