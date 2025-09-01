martes 2  de  septiembre 2025
EMPODERAMIENTO

Catalina Ocampo: La voz que guía a mujeres en el extranjero a reconectar con su poder interior

El libro está estructurado en seis fases, cada una diseñada para guiar el despertar interno y la recuperación de la identidad

La autora Catalina Ocampo Van Patten.

La autora Catalina Ocampo Van Patten.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Migrar no es solamente cruzar una frontera o adaptarse a un nuevo idioma. Es, en palabras de Catalina Ocampo Van Patten, “atravesar un proceso profundo de duelo y reconstrucción personal”. Con esa premisa nace Expat con Propósito, un libro que ya se encuentra disponible en Amazon y que busca acompañar a las mujeres que han dejado atrás su país para reinventarse lejos de sus raíces.

La autora, coach transformacional y fundadora de Catalyst Life Consulting, conoce de primera mano los silencios y desgarros emocionales que acompañan a la experiencia migrante. Por ello, su obra no es un manual técnico ni un ensayo teórico: es una guía vivencial de 90 días dividida en seis etapas que funcionan como un mapa de transformación emocional y espiritual para toda mujer expatriada.

Lee además
La cirugía plástica, la dermatología, la cirugía cosmética y la medicina estética y de antienvejecimiento son especialidades afines. 
ANTIENVEJECIMIENTO

Experto asegura que la creatina es fundamental para deportistas, mujeres y adultos mayores
La árbitra Jen Pawol observa la tercera entrada durante un partido de pretemporada entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York en el George M. Steinbrenner Field el 28 de febrero de 2025 en Tampa, Florida. 
Béisbol

MLB: Jen Pawol debutará como primera mujer árbitra en serie entre Marlins y Bravos

El viaje interior de toda mujer expat

Catalina explica que el libro está estructurado en seis fases, cada una diseñada para guiar el despertar interno y la recuperación de la identidad:

• Despertar interior: reconocer que algo duele es el primer paso. Muchas mujeres, sostiene, viven en automático, cargando con responsabilidades sin mirarse a sí mismas. “Negar estas emociones solo prolonga el sufrimiento. El despertar es el inicio del cambio”.

• Reconocimiento personal: lejos de su contexto de origen, muchas sienten que desaparecen fuera de sus roles tradicionales. La clave es volver a mirarse al espejo y reafirmar: no soy solo madre, esposa o profesional, soy yo y tengo valor en cualquier lugar del mundo.

• Compromiso conmigo misma: un pacto irrenunciable con la propia esencia. Dejar de postergarse, afirma la autora, es vital para no vivir en sacrificio permanente, lo cual afecta la salud, la energía y hasta las relaciones más cercanas.

• Reconstrucción consciente: migrar no debe ser un simple acto de copia de lo que se dejó atrás. Catalina propone crear nuevas rutinas y redes de manera deliberada para que la vida en otro país se convierta en una expansión y no en una carga.

• Activación: la nostalgia puede consumir, pero también puede transformarse en energía vital. Activarse es volver a sentirse protagonista, salir de la victimización y tomar las riendas de la propia vida.

• Expansión y manifestación: la culminación del proceso. En este punto ya no se trata solo de adaptarse, sino de crear desde el propósito. Una mujer expat, al vivir en coherencia con su esencia, no solo transforma su vida sino que inspira a quienes la rodean.

Más allá de un libro: comunidad y acompañamiento

El proyecto de Ocampo no termina en la obra impresa. Desde Catalyst Life Consulting ha creado un ecosistema de apoyo que complementa el libro con un programa virtual. Incluye videos de acompañamiento, ejercicios prácticos y sesiones grupales en vivo cada semana.

“El objetivo es que ninguna mujer camine sola este proceso”, señala. “El objetivo es que ninguna mujer camine sola este proceso”, señala.

Para ella, la comunidad y la sororidad son tan importantes como la guía escrita. En un contexto donde la migración suele asociarse con aislamiento y desarraigo, su propuesta coloca la palabra “acompañamiento” en el centro de la conversación.

El propósito no se busca, se recuerda

Catalina sostiene que lo esencial de Expat con Propósito es recordar aquello que ya habita en cada mujer: “El propósito no se busca, se recuerda”. Su mensaje es una invitación a redescubrir la esencia incluso en medio del cambio más desafiante.

La autora plantea que la migración, con todas sus pruebas, puede convertirse en un catalizador de transformación personal.

“Cuando una mujer expat vive desde su propósito, no solo reconstruye su vida, sino que expande inspiración y verdad a todo su entorno”.

Una obra con impacto global

El fenómeno migratorio femenino ha crecido exponencialmente en los últimos años. Según datos de Naciones Unidas, más de la mitad de las personas que migran son mujeres, muchas de ellas enfrentando soledad, desconexión y la pérdida de identidad. En ese escenario, Expat con Propósito se consolida como un mapa de acompañamiento emocional y espiritual, un recordatorio de que adaptarse no es suficiente: lo necesario es reconstruirse con sentido.

Catalina Ocampo Van Patten entrega así una herramienta poderosa, tanto individual como colectiva. Una obra que busca convertir la experiencia de migrar en una oportunidad de expansión. Y, sobre todo, una voz que recuerda a las mujeres expatriadas que no están solas, que su dolor tiene un cauce y que su vida, incluso en la distancia, puede ser profundamente luminosa.

Expat con Propósito ya está disponible en Amazon.

Una invitación a convertir la nostalgia en chispa vital y a transformar la migración en un acto de creación consciente.

Temas
Te puede interesar

Shakira obtiene millones en ganancias con "Las Mujeres Ya No Lloran Tour"

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

Clara Báez, la fuerza de creer en los sueños y convertirlos en realidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Opinión

¿Reunión Maduro Trump?

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro acusa a Marco Rubio de querer "llevar a Venezuela a un baño de sangre"

El fiscal de la CPI, Karim Khan, inició formalmente la investigación contra el régimen venezolano en noviembre de 2021
INVESTIGACIÓN

Fiscal de la CPI Karim Khan es apartado del caso Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El Cuerpo de Marines de EE. UU., desplegado en la frontera sur de San Diego, refuerza el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, como se muestra en la imagen de la Colonia Libertad en Tijuana, Baja California, México, el 5 de febrero de 2025.
INFORME

Migración inversa: más de 14,000 migrantes olvidan el sueño americano y regresan a sus países

Dariel Fernández, colector de impuestos del condado. 
FISCALIZACIÓN

Miami-Dade anuncia medidas drásticas contra empresas que negocian con Cuba

Leydis Menéndez Abdala (izq.) fue arrestada en relación con un accidente automovilístico en 2006 en el que murió Gloria Marcia Hall (der.) 
JUSTICIA

Tras 19 años fugitiva, cae en México acusada de un mortal accidente en Hialeah

Cortes inferiores sin jurisdicción sobre el poder presidencial siguen obstaculizando las medidas económicas del presidente de EEUU Donald J. Trump.
COMERCIO/EEUU

Trump pedirá a la Corte Suprema una "decisión expeditiva" sobre aranceles