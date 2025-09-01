Catalina Ocampo: La voz que guía a mujeres en el extranjero a reconectar con su poder interior

Migrar no es solamente cruzar una frontera o adaptarse a un nuevo idioma. Es, en palabras de Catalina Ocampo Van Patten , “atravesar un proceso profundo de duelo y reconstrucción personal”. Con esa premisa nace Expat con Propósito , un libro que ya se encuentra disponible en Amazon y que busca acompañar a las mujeres que han dejado atrás su país para reinventarse lejos de sus raíces.

La autora, coach transformacional y fundadora de Catalyst Life Consulting, conoce de primera mano los silencios y desgarros emocionales que acompañan a la experiencia migrante. Por ello, su obra no es un manual técnico ni un ensayo teórico: es una guía vivencial de 90 días dividida en seis etapas que funcionan como un mapa de transformación emocional y espiritual para toda mujer expatriada.

El viaje interior de toda mujer expat

Catalina explica que el libro está estructurado en seis fases, cada una diseñada para guiar el despertar interno y la recuperación de la identidad:

• Despertar interior: reconocer que algo duele es el primer paso. Muchas mujeres, sostiene, viven en automático, cargando con responsabilidades sin mirarse a sí mismas. “Negar estas emociones solo prolonga el sufrimiento. El despertar es el inicio del cambio”.

• Reconocimiento personal: lejos de su contexto de origen, muchas sienten que desaparecen fuera de sus roles tradicionales. La clave es volver a mirarse al espejo y reafirmar: no soy solo madre, esposa o profesional, soy yo y tengo valor en cualquier lugar del mundo.

• Compromiso conmigo misma: un pacto irrenunciable con la propia esencia. Dejar de postergarse, afirma la autora, es vital para no vivir en sacrificio permanente, lo cual afecta la salud, la energía y hasta las relaciones más cercanas.

• Reconstrucción consciente: migrar no debe ser un simple acto de copia de lo que se dejó atrás. Catalina propone crear nuevas rutinas y redes de manera deliberada para que la vida en otro país se convierta en una expansión y no en una carga.

• Activación: la nostalgia puede consumir, pero también puede transformarse en energía vital. Activarse es volver a sentirse protagonista, salir de la victimización y tomar las riendas de la propia vida.

• Expansión y manifestación: la culminación del proceso. En este punto ya no se trata solo de adaptarse, sino de crear desde el propósito. Una mujer expat, al vivir en coherencia con su esencia, no solo transforma su vida sino que inspira a quienes la rodean.

Más allá de un libro: comunidad y acompañamiento

El proyecto de Ocampo no termina en la obra impresa. Desde Catalyst Life Consulting ha creado un ecosistema de apoyo que complementa el libro con un programa virtual. Incluye videos de acompañamiento, ejercicios prácticos y sesiones grupales en vivo cada semana.

"El objetivo es que ninguna mujer camine sola este proceso", señala.

Para ella, la comunidad y la sororidad son tan importantes como la guía escrita. En un contexto donde la migración suele asociarse con aislamiento y desarraigo, su propuesta coloca la palabra “acompañamiento” en el centro de la conversación.

El propósito no se busca, se recuerda

Catalina sostiene que lo esencial de Expat con Propósito es recordar aquello que ya habita en cada mujer: “El propósito no se busca, se recuerda”. Su mensaje es una invitación a redescubrir la esencia incluso en medio del cambio más desafiante.

La autora plantea que la migración, con todas sus pruebas, puede convertirse en un catalizador de transformación personal.

“Cuando una mujer expat vive desde su propósito, no solo reconstruye su vida, sino que expande inspiración y verdad a todo su entorno”.

Una obra con impacto global

El fenómeno migratorio femenino ha crecido exponencialmente en los últimos años. Según datos de Naciones Unidas, más de la mitad de las personas que migran son mujeres, muchas de ellas enfrentando soledad, desconexión y la pérdida de identidad. En ese escenario, Expat con Propósito se consolida como un mapa de acompañamiento emocional y espiritual, un recordatorio de que adaptarse no es suficiente: lo necesario es reconstruirse con sentido.

Catalina Ocampo Van Patten entrega así una herramienta poderosa, tanto individual como colectiva. Una obra que busca convertir la experiencia de migrar en una oportunidad de expansión. Y, sobre todo, una voz que recuerda a las mujeres expatriadas que no están solas, que su dolor tiene un cauce y que su vida, incluso en la distancia, puede ser profundamente luminosa.

Expat con Propósito ya está disponible en Amazon.

Una invitación a convertir la nostalgia en chispa vital y a transformar la migración en un acto de creación consciente.