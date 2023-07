O habilitan a María Corina Machado, o Maduro será "detenido"

Como destacó, diversos actores como Estados Unidos, la comunidad internacional y hasta el presidente de Colombia han condenado la inhabilitación de María Corina Machado (del partido Vente Venezuela) para participar en las primarias de octubre, que preceden a las elecciones presidenciales de 2024. Este repudio se ancla en el hecho de que Machado es "la candidata con más posibilidades de vencer a Maduro".

Sin embargo, González Pons denunció que "España no, porque teme que se estropee la próxima cumbre UE-CELAC de Bruselas. No vale callarse la boca ante un atentado contra la libertad y los derechos humanos como este".

En ese sentido, González Pons instó al Gobierno de España, al igual que a su presidente, Pedro Sánchez, a respaldar a la oposición democrática venezolana.

La Contraloría General de la República publicó un comunicado en el que ratificó la inhabilitación política de María Corina Machado por 15 años, contados a partir del año 2015, según lo dio a conocer José Brito, diputado a la Asamblea Nacional aliada del régimen de Nicolás Maduro.

Tras darse a conocer la información, la líder opositora se pronunció a través de su cuenta de Twitter, asegurando que una "inútil inhabilitación sólo demuestra que el régimen sabe que ya esta derrotado".

Machado afirmó que ahora "votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las Primarias".

Asimismo hizo hincapié que en Venezuela quién habilita es el pueblo.

El documento supuestamente enviado al propio parlamentario Brito agrega: “Le informo que se continuó con la investigación patrimonial y se encontró que la ciudadana María Corina Machado está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de 15 años, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y el numeral 2 del artículo 44 de la Ley Contra la Corrupción”.

La institución fiscal oficialista considera que Machado cometió acciones que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía de la República, sin dar explicación formal de la demanda y argumentos precisos.

Según la Contraloría, en una explicación bastante enredada se determinaron “errores (sobreestimaciones y subestimaciones) así como omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial seguida a la ciudadana María Corina Machado”.

“Asimismo, se determinó la existencia de fondos administrativos por justificar que representó un porcentaje cercano a 50% de los fondos administrados en el período evaluado, constituidos por depósitos y notas de crédito de origen no conocidos en bancos nacionales como Mercantil, C.A., Banco Universal y Venezolano de Crédito, S.A., Banco Universal”, agrega.

Por otra parte, la Contraloría menciona que ha sido público y comunicacional que Machado ha sido partícipe de la trama de corrupción “orquestada por el usurpador Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez”.

La institución señala a Machado de estar involucrada en el “bloqueo criminal” a Venezuela, “el despojo descarado de empresas y riquezas” y de la “entrega de la empresa Citgo Holding, Inc y Citgo Petroleum Corporation”.

Apoyo del Partido Popular

Asimismo, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mandado un mensaje de apoyo a la opositora venezolana Maria Corina Machado después de haber sido condenada la inhabilitación por parte de la Contraloría General de venezolana, asegurando que "la lucha por la democracia no debe cesar".

"Mucho ánimo, María Corina en este momento complicado para ti y para Venezuela", ha expresado el dirigente popular en una publicación en la red social Twitter.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo ha incidido en que la lucha por la democracia "es el mayor baluarte" para cualquier nación, incluida Venezuela, y ha instado a la opositora venezolana a que no cese en su empeño.

El mensaje del presidente del PP tiene lugar un día después de que el la Contraloría General de Venezuela haya decretado la inhabilitación por un periodo de 15 años de la destacada política opositora Maria Corina Machado, que no podría por tanto presentarse a futuros procesos electorales.

