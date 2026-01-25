Cuando se trata de música, Nashville es el destino

Nashville creció sobre una base construida en torno a la música . Desde hace mucho tiempo ha sido el hilo conductor que conecta el alma de la ciudad, a su gente y a sus visitantes. Basta con caminar por sus calles para entender por qué. Bares, clubes y teatros se alinean a lo largo de las avenidas: lugares donde artistas hoy famosos comenzaron sus carreras. Lugares como los honky-tonks, el Ryman Auditorium y el Grand Ole Opry House.

Uno de los lugares más emblemáticos es el Ryman Auditorium. Este histórico recinto con capacidad para 2,362 personas fue construido en 1892 por el capitán de barcos Tom Ryman y originalmente se llamó Union Gospel Tabernacle. Una de las primeras presentaciones musicales realizadas allí fue la de los Fisk Jubilee Singers. Tras la muerte del capitán Ryman en 1904, el edificio fue renombrado en su honor.

En 1925, la estación de radio WSM lanzó allí la transmisión del legendario programa semanal de música country, el Grand Ole Opry. Durante la Gran Depresión, Nashville continuó prosperando musicalmente, con clubes nocturnos a lo largo de Jefferson Street que ofrecían rhythm and blues, jazz y orquestas populares. Artistas legendarios como Jimi Hendrix y Etta James se presentaron en estos clubes, consolidando la reputación de Nashville como un importante centro del R&B.

Hoy en día, el programa radial del Grand Ole Opry se transmite todos los sábados por la noche desde el Grand Ole Opry House, ubicado en las afueras de Nashville. Aunque originalmente estaba dedicado exclusivamente a la música country, el recinto ahora cuenta con una amplia variedad de eventos musicales. De martes a domingo, el auditorio, con capacidad para 4,000 personas, recibe artistas de pop y rock, soul, blues e incluso música latina.

Por su parte, el Ryman Auditorium ha acogido a lo largo de las décadas a una lista extraordinaria de artistas, entre ellos Louis Armstrong, Nat King Cole, Johnny Cash, Elvis Presley, Bruce Springsteen y Taylor Swift. Otros intérpretes destacados incluyen a Garth Brooks, Paul Simon, Foo Fighters, James Brown y Robert Plant. El Ryman también está abierto para visitas diarias, lo que permite pararse sobre su legendario escenario, ver una película sobre su historia y explorar recuerdos de su ilustre pasado.

Legado

Nashville es centro de una impresionante variedad de géneros musicales, entre ellos pop, rock, bluegrass, americana, jazz, música clásica, música cristiana contemporánea, blues y soul. Cantantes callejeros, músicos locales e incluso niños tocando percusión en cubetas contribuyen al vibrante paisaje sonoro de la ciudad.

“Nashville ha sido conocida durante mucho tiempo por dar la bienvenida a compositores para que aprendan y compartan su trabajo”, comentó John Parker, asistente del famoso Bluebird Café. En este íntimo recinto, compositores interpretan su música y cuentan las historias detrás de sus canciones.

La Nashville Songwriters Association International (NSAI), con sede en la ciudad, apoya el arte de la composición y los derechos de los artistas. Cada año, el festival Tin Pan South Songwriters Festival presenta a más de 300 intérpretes en múltiples escenarios durante cinco días.

Otro gran atractivo es el Country Music Hall of Fame, que ofrece no solo exhibiciones, sino también conciertos y conferencias. Los amantes de la música pueden explorar aún más en el Musicians Hall of Fame & Museum, donde las exposiciones cuentan las historias de intérpretes legendarios de distintos géneros.

Nashville también está profundamente ligada a la música góspel. La serie televisiva Bobby Jones Gospel se transmitió por Black Entertainment Television y fue el programa de mayor duración en la televisión por cable antes de finalizar en 2017. Además, el National Museum of African American Music destaca cómo las raíces musicales africanas influyeron en el desarrollo del soul, el blues y el góspel en Estados Unidos.

365 días al año

La música en vivo se puede escuchar todos los días y todas las noches en Nashville, especialmente a lo largo de la calle Broadway, donde los famosos honky-tonks cuentan con presentaciones gratuitas desde las 10 a.m., los 365 días del año. Con más de 180 recintos de música en vivo —desde grandes arenas y salas de conciertos hasta pequeños clubes— la ciudad hace honor a su apodo, Music City.

Camine por Broadway, vaya de bar en bar para escuchar a los innumerables músicos cuyos sonidos resuenan por las calles entre sorbos de cerveza y whisky, y buena comida. Tootsie’s Orchid Lounge es uno de los lugares más icónicos, donde Willie Nelson trabajó alguna vez limpiando pisos y donde se han presentado artistas famosos. La entrada es gratuita, las propinas son opcionales y los intérpretes suelen mezclarse con amigos y público en general. Muchos de estos músicos sueñan con ser descubiertos, tal como lo fueron en su momento Roy Orbison, Willie Nelson y Dolly Parton.

Más información está disponible en línea en Visit Music City.

Cómo llegar

Nashville cuenta con un conveniente aeropuerto moderno ubicado a solo 20 minutos del centro. El Aeropuerto Internacional de Nashville (BNA) ofrece vuelos directos desde Miami y muchas otras ciudades de Estados Unidos y Canadá, así como desde Londres, Inglaterra. La terminal está bien equipada con restaurantes y tiendas.

Dónde hospedarse

Nashville ofrece opciones de alojamiento para todos los presupuestos. Las alternativas van desde hoteles de cinco estrellas como el JW Marriott —ubicado a solo 100 metros de Broadway— y hoteles cuatro estrellas como el Kimpton Aertson Hotel en Music Row. También puede elegir entre hostales y una amplia selección de apartamentos de Airbnb en toda la ciudad.