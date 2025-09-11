viernes 12  de  septiembre 2025
Orestes Díaz Mejías: el estilista cubano que empodera a la comunidad latina en Houston

"Cuando veo a un cliente mirarse al espejo con lágrimas de emoción, entiendo que mi arte también es una forma de devolver esperanza”

El estilista Orestes Díaz Mejías.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Para muchos inmigrantes, llegar a Estados Unidos representa un desafío lleno de sacrificios y sueños. En ese camino, algunos logran no solo abrirse paso, sino también tender puentes de inspiración para toda una comunidad. Ese es el caso de Orestes Díaz Mejías, un estilista cubano que se ha convertido en referente de confianza, transformación y empoderamiento para la comunidad latina en Houston.

Desde su salón en Houston, Orestes ha creado un lugar donde la comunidad latina encuentra más que un servicio de belleza: un espacio de pertenencia, motivación y autoestima. Cada cliente recibe no solo un cambio de imagen, sino una experiencia integral que fortalece su seguridad personal y su identidad.

“Mi mayor satisfacción es ver cómo las personas, especialmente nuestros latinos, salen con una sonrisa diferente, con la certeza de que pueden lograr todo lo que se propongan”, comparte Orestes Díaz Mejías. “Mi mayor satisfacción es ver cómo las personas, especialmente nuestros latinos, salen con una sonrisa diferente, con la certeza de que pueden lograr todo lo que se propongan”, comparte Orestes Díaz Mejías.

Nacido en Cuba, Orestes trajo consigo la creatividad, la resiliencia y la pasión que caracterizan a su tierra natal. Su historia de esfuerzo al emigrar y comenzar de cero se ha convertido en un motor de inspiración para otros inmigrantes que enfrentan el mismo reto.

“Yo sé lo que significa empezar sin nada. Por eso, cuando veo a un cliente mirarse al espejo con lágrimas de emoción, entiendo que mi arte también es una forma de devolver esperanza”, afirma.

Embed

Además de atender a clientes, Orestes dedica parte de su tiempo a formar a nuevos estilistas y compartir sus conocimientos con estudiantes y colegas. Su visión es que la comunidad latina no solo consuma servicios de belleza, sino que también genere oportunidades de crecimiento profesional en la industria.

“El conocimiento es poder. Y quiero que más jóvenes latinos descubran que esta profesión puede cambiarles la vida”, asegura el stylist.

El impacto de Orestes trasciende lo estético: se ha convertido en un agente de cambio emocional y social para quienes lo rodean. Su método integral ha hecho que clientes lo consideren un mentor y una inspiración, alguien que representa la superación y la unión de la comunidad latina en Houston.

“El cabello puede ser el inicio de una transformación, pero lo que realmente cambia es la mirada con la que cada persona se enfrenta al mundo”, concluye.

Embed
