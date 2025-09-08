lunes 8  de  septiembre 2025
Kate Middleton matiza el color de su cabello tras sorprender con melena rubia

El 4 de septiembre Kate Middleton sorprendió llevando su cabellera más larga (casi hasta la cintura) y rubia, el cambio más radical que ha tenido

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

AFP/Eddie Mulholland/Vía Pool
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Parece que las reacciones ante el radical cambio de Kate Middleton no fueron las esperadas. Según informó la revista People, la esposa del heredero al trono de Reino Unido se ha hecho retoques nuevamente su cabellera, luego de que en días pasados hiciera una aparición con un tono rubio.

Trascendió que el sábado 6 de septiembre, Middleton asistió al partido de la Copa Mundial de Rugby Femenina, duelo que disputaron Inglaterra y Australia en East Sussex.

Kate Middleton retoma compromisos reales y exhibe nuevo estilo
El cantante puertorriqueño Ricky Martin posa con su premio Latin Icon en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.  video
Ricky Martin en los VMAs 2025: "Todo lo que hago, lo hago pensando en ustedes"

Durante el evento deportivo, Kate mantuvo su melena semi recogida con unas suaves ondas en las puntas. Aunque no volvió a su habitual color castaño, la princesa parece haber matizado el color, puesto que se le veía más oscuro, destacó el magazine.

Cambio radical

El 4 de septiembre Kate Middleton y el príncipe William asistieron a una visita al Museo de Historia Natural de Londres para ver la trasformación que hicieron a los jardines de la institución.

Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención es el nuevo estilo que lucía la princesa de Gales, quien en días pasado se había reportado que había cambiado el color de su cabello, luego de que una salida en automóvil permitiera ver unos destellos dorados.

La esposa del heredero al trono de Gran Bretaña posó ante las cámaras llevando su cabellera más larga (casi hasta la cintura) y rubia, el cambio más radical que ha tenido.

Sin embargo, en redes sociales algunos opinaron sobre el cambio de la princesa alegando que no le favorecía el tono seleccionado, mientras otros señalaban que el peinado que le habían hecho hacía pensar que llevaba una peluca.

