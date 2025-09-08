Kate Middleton matiza el color de su cabello tras sorprender con melena rubia

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

MIAMI.- Parece que las reacciones ante el radical cambio de Kate Middleton no fueron las esperadas. Según informó la revista People , la esposa del heredero al trono de Reino Unido se ha hecho retoques nuevamente su cabellera, luego de que en días pasados hiciera una aparición con un tono rubio .

Trascendió que el sábado 6 de septiembre, Middleton asistió al partido de la Copa Mundial de Rugby Femenina, duelo que disputaron Inglaterra y Australia en East Sussex.

Durante el evento deportivo, Kate mantuvo su melena semi recogida con unas suaves ondas en las puntas. Aunque no volvió a su habitual color castaño, la princesa parece haber matizado el color, puesto que se le veía más oscuro, destacó el magazine.

Cambio radical

El 4 de septiembre Kate Middleton y el príncipe William asistieron a una visita al Museo de Historia Natural de Londres para ver la trasformación que hicieron a los jardines de la institución.

Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención es el nuevo estilo que lucía la princesa de Gales, quien en días pasado se había reportado que había cambiado el color de su cabello, luego de que una salida en automóvil permitiera ver unos destellos dorados.

La esposa del heredero al trono de Gran Bretaña posó ante las cámaras llevando su cabellera más larga (casi hasta la cintura) y rubia, el cambio más radical que ha tenido.

Sin embargo, en redes sociales algunos opinaron sobre el cambio de la princesa alegando que no le favorecía el tono seleccionado, mientras otros señalaban que el peinado que le habían hecho hacía pensar que llevaba una peluca.