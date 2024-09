Estilista posiciona en Miami novedosa terapia capilar

La empresaria cubana Susette Portilla, propietaria de Susette Coiffeur, 16010 NW 57th Ave #102, Miami Lakes, me brindó este tratamiento en Miami, y durante la terapia me contó que viajó a Brasil para profundizar sus conocimientos en terapias capilares integrales. Conocimientos que posteriormente la impulsaron a estudiar tricología, ciencia especializada en las enfermedades relacionadas con el cabello y el cuero cabelludo.

“Me enamoré del mundo de la belleza siendo una niña mientras ayudaba a mi tía, quien fue una peluquera muy reconocida en La Habana. Con ella di mis primeros pasos en este maravilloso mundo, y cuando arribé a Miami estudié en Beauty Schools of America. Posteriormente, me especialicé en la academia de Vidal Sassoon, en California, una de las destacadas del país, y he continuado mi carrera establecida en Miami, ciudad en la que no he dejado de aprender y perfeccionarme”, dijo Susette Portilla a Diario Las Américas.

Terapia capilar holística

La Ayurveda, nacida en la India, es un arte que va más allá de la curación; es la esencia misma de la belleza en su forma más pura y holística. Es por esto que Susette Portilla decidió incorporarla a sus tratamientos con el fin de nutrir cada célula con la energía vital que fluye a través de sus fórmulas, invitando a sus clientas a irradiar una luminosidad que surge de la paz interior. Y es que, sin duda, con la Ayurveda la belleza se transforma en un reflejo de bienestar profundo, una danza entre la salud y la armonía que brilla desde adentro hacia afuera.

“La Ayurveda promueve el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el alma. Y una vez que ese balance se logra, es mucho más fácil preservar la salud, el bienestar, y la verdadera belleza”, dijo Susette Portilla, quien, junto a Jaqueline Santana, su socia y amiga, impulsa innovadores tratamientos y servicios en Susette Coiffeur.

“Lo primero que hacemos cuando un cliente quiere experimentar esta terapia, es analizar su cuero cabelludo a nivel microscópico. De este modo, se puede detectar caspa, inflamación, dermatitis, foliculitis, psoriasis, etc., padecimientos que deben ser diagnosticadas por un médico y que nosotros podemos ver a través de nuestros equipos”, dijo Susette sobre el tratamiento que tiene una duración que va desde los 45 a los 60 minutos.

“Tras detectar el estado del cuero cabelludo, preparamos una exfoliación con mascarillas customizadas, la más popular de ellas es la que llevamos a cabo con una arcilla elaborada de productos brasileños. En esta mascarilla personalizada, en donde yo incorporo mis aceites de Ayurbeda, aceites esenciales, aloe vera -en caso de ser necesario- y otros ingredientes naturales que se fusionan con nuestros tratamientos cosméticos”, reveló la experta que como parte de la experiencia ofrece un el masaje Hindú Champi, que se logra a través de la estimulación en la circulación de la sangre, aliviando la fatiga mental y promoviendo el crecimiento del cabello.

“Luego de eso, dependiendo del caso, podemos utilizar radiofrecuencia capilar y un gorro tibio que estimula la penetración del producto. Finalmente, y después de secar, volvemos a revisar de forma microscópica el estado del cuerpo cabelludo”, finalizó Susette Portilla sobre la terapia que puede llevarse a cabo cada dos o tres meses.

La terapia capilar con Ayurveda tiene un costo que va desde los 150 a 200 dólares.

Para más información, visite el perfil en Instagram @susette_coiffeur