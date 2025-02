Paula Arcila celebra una década de humor en Miami con "Miss Cuarenta + 10", en el Teatro Trail

Con la dirección de Leandro Fernández, Miss Cuarenta + 10 ofrece una experiencia única para que el público disfrute de una noche llena de humor inteligente, autocrítica y una mirada renovada sobre la madurez.

Nacida para los escenarios

“Toda mi familia se ha dedicado a esto, casi toda la familia”, confesó la artista, que de niña, en un barrio de Medellín, se ponía a cantar para sus vecinos, a todo pulmón, los temas de la banda sonora de la película “La niña de la mochila azul”, protagonizada por Pedrito Fernández. “Nací con esa venita y además en mi casa me la patrocinaban, era imposible que no me gustara”, añadió.

Desde entonces, Paula Arcila ha sabido conquistar al público con su autenticidad, y suma más de 25 años de trayectoria en medios como Univision, La Cadena SER y La Sexta. Su carisma le ha permitido brillar en la radio, la televisión, el teatro y las redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores.

Ha destacado en el teatro con Los monólogos de la vagina, una experiencia que la impulsó a explorar este formato con Miss Cuarenta, obra que la llevó de gira por Estados Unidos y Latinoamérica.

Además de su faceta como comediante y presentadora, Paula ha incursionado en la escritura con varios libros, entre ellos Una reina sin medidas, una obra autobiográfica que se convirtió en bestseller y que relata su proceso de superación personal. También es autora de Inspírate en ti, un manual donde comparte herramientas para fortalecer la autoestima y el amor propio.

Hace unos años, tras mudarse a España, presentó Un cambio demente, un monólogo inspirado en su experiencia de adaptación en Madrid.

Miss Cuarenta + 10

Desde su estreno hace una década, Miss Cuarenta se convirtió en una obra de referencia para muchas mujeres que han transitado esa etapa de la vida en la que la juventud parece quedar atrás, pero en la que también surgen nuevas oportunidades para reír, reinventarse y romper con los estereotipos.

Para Paula, 10 años después, volver con esta puesta en escena a Miami, una ciudad clave en su trayectoria profesional, representa un momento muy especial.

“Volver a Miami es como regresar a casa, pero con más historias, más vivencias y sí, unas cuantas arrugas más... ¡pero todas con mucho orgullo! Miami va a ser ese amor que siempre está ahí, y como dice la canción de Fito Páez, cuando me fui no me alejé. Nunca me he alejado. Para mí es importante saber que algo se hizo bien, puesto que se dejó una huella y la gente te sigue recibiendo con cariño”, señaló la creadora.

Foto/Lucrecia Diaz La actriz Paula Arcila. Foto/Lucrecia Diaz

No solo Paula ha cambiado, el show también ha evolucionado. “¿Qué trae de nuevo? Más arrugas y más años”, afirmó entre risas. “Creo que lo que la gente va a ver nuevo en el escenario es la actitud, y también se van a sentir diferente cuando vayan al teatro, quizás las que están repitiendo, pues seguramente había cosas que hace años les hacía reír y ya no, como la vida misma, hay cosas que una aguanta en ciertos momentos de la vida”, constató.

“Había muchas amigas que decían: ‘¿Cómo te vas a poner a hacer un espectáculo diciendo tu edad?’ Pero luego empecé a notar un desparpajo muy interesante y muy necesario. Las mujeres venían y se ponían la corona. Había grupetes enormes de mujeres que venían con sus bandas y levantaban la mano: ‘Yo tengo 40, yo tengo 45’. Y yo decía: ¿Qué es esta belleza? Era como que de pronto salíamos del armario, como si la edad fuera una enfermedad o un motivo de vergüenza”, consideró.

Según amplió, “todos asumimos la edad de una manera diferente, pero a nivel social y a nivel cultural está mal visto que la mujer envejezca. Si uno es un hombre con canas: el soltero más codiciado. Pero si una está soltera: la solterona. Si una tiene dos o tres divorcios encima es que debe ser una mujer bien complicada, pero el hombre que tiene varios divorcios es un tigre. Es como de alguna manera se estereotipa a las mujeres”.

El 27 de febrero es el cumpleaños de Paula. Hace 10 años lo celebró con el estreno de Miss Cuarenta: “Ese día lo celebré porque ese día cumplía años y para mi sorpresa se llenó el teatro ese día pero es que se llenó el teatro como dos días antes, y fue una locura que de verdad yo no no fue con esa intención que lo hice y si fue una sorpresa de verdad y bueno

Y ahora volverá a soplar las velas de su tarta de cumpleañera junto al público que la ama. “Estoy feliz de que haya pasado”, planteó.

Tras las presentaciones de Miss Cuarenta + 10 en Miami, la actriz disfrutará de una merecida temporada de descanso con su familia.

Funciones: Jueves 27 de febrero – 8:00 p.m. Sábado 1 de marzo – 10:30 p.m.

Teatro Trail. 3715 SW 8 St, Coral Gables, FL 33134. Entradas en teatrotrail.com