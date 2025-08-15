viernes 15  de  agosto 2025
TENSIÓN

Régimen de Maduro detiene a firmantes de paz de las FARC en la frontera y Colombia exige su liberación

El 14 de agosto, los cinco colombianos cruzaron a Venezuela para hacer "turismo" tras participar en un acto de entrega de ayuda económica en la región de Arauca

El máximo comandante de la disidencia de las FARC EP, alias Iván Mordisco (C), saluda a los militares junto al comandante Calarcá (R) durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023.

El máximo comandante de la disidencia de las FARC EP, alias Iván Mordisco (C), saluda a los militares junto al comandante Calarcá (R) durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Colombia denunció este viernes, 15 de agosto, que el régimen de Nicolás Maduro detuvo a cuatro antiguos guerrilleros de las FARC que firmaron la paz en 2016 y de un funcionario colombiano, según un comunicado de la agencia encargada de la reincorporación de excombatientes a la vida civil.

El 14 de agosto, los cinco colombianos cruzaron a Venezuela para hacer "turismo" tras participar en un acto de entrega de ayuda económica a firmantes de paz en la región de Arauca (noreste), explica el boletín. Más tarde, la dictadura chavista confirmó su detención.

Disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
COLOMBIA

Muere número dos de disidencia de las FARC, sospechoso del magnicidio contra Miguel Uribe
Funeral de Miguel Uribe
COLOMBIA

Miguel Uribe Turbay, el adiós a un guerrero que deja el compromiso de "volver a liberar a Colombia"

Colombia activó "los canales institucionales y diplomáticos para esclarecer los hechos" y asegurar "el pronto y seguro retorno de los ciudadanos retenidos", añadió la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Colombia estrechó lazos con Venezuela tras la llegada al poder de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país. Pero la cuestionada reelección del dictador venezolano, el 28 de julio de 2024, distanció a los mandatarios.

Acercamientos diplomáticos

La retención ocurre en medio de acercamientos diplomáticos entre los gobiernos para coordinar a sus fuerzas armadas en la lucha contra los grupos ilegales en la frontera.

Entre los detenidos están Diana Blanco, firmante de paz y funcionaria encargada de promover la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida civil, y otros tres firmantes de paz que trabajan como escoltas y tienen permitido la puerta de armas.

Bogotá no reconoció el fraude electoral de Maduro para un tercer mandato consecutivo, pero mantuvo abiertos los canales diplomáticos con Venezuela. De su lado, Maduro ha dicho que medio centenario de colombianos señalados como "mercenarios" están presos. La diplomacia colombiana pide su liberación.

A principios de agosto la Cancillería colombiana dijo que la abogada venezolana María Alejandra Díaz, disidente del chavismo, está asilada desde enero en su embajada en Venezuela "por motivos políticos".

En Venezuela se registran múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos y encarcelamientos políticos. Según la ONG Foro Penal, con sede en Caracas, actualmente hay más de 800 presos políticos en el país.

FUENTE: Con nformación de AFP

