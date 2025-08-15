Régimen de Maduro detiene a firmantes de paz de las FARC en la frontera y Colombia exige su liberación

El máximo comandante de la disidencia de las FARC EP, alias Iván Mordisco (C), saluda a los militares junto al comandante Calarcá (R) durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023.

CARACAS.- Colombia denunció este viernes, 15 de agosto, que el régimen de Nicolás Maduro detuvo a cuatro antiguos guerrilleros de las FARC que firmaron la paz en 2016 y de un funcionario colombiano, según un comunicado de la agencia encargada de la reincorporación de excombatientes a la vida civil.

El 14 de agosto, los cinco colombianos cruzaron a Venezuela para hacer "turismo" tras participar en un acto de entrega de ayuda económica a firmantes de paz en la región de Arauca (noreste), explica el boletín. Más tarde, la dictadura chavista confirmó su detención .

COLOMBIA Miguel Uribe Turbay, el adiós a un guerrero que deja el compromiso de "volver a liberar a Colombia"

COLOMBIA Muere número dos de disidencia de las FARC, sospechoso del magnicidio contra Miguel Uribe

Colombia activó "los canales institucionales y diplomáticos para esclarecer los hechos" y asegurar "el pronto y seguro retorno de los ciudadanos retenidos", añadió la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Colombia estrechó lazos con Venezuela tras la llegada al poder de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país. Pero la cuestionada reelección del dictador venezolano, el 28 de julio de 2024, distanció a los mandatarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ARNColombia/status/1956294904537080315?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956294904537080315%7Ctwgr%5E0d14e6cb2d7981ee1bcbed5153337e7a9034c75a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elnacional.com%2F2025%2F08%2Fotros-cinco-colombianos-fueron-detenidos-en-venezuela%2F&partner=&hide_thread=false #COMUNICADO La @ARNColombia informa que el 14 de agosto tuvo conocimiento de la retención de cinco ciudadanos colombianos por parte de autoridades venezolanas, entre ellos cuatro firmantes del Acuerdo de Paz y un contratista de la entidad. pic.twitter.com/NaErHjnXFg — Agencia para la Reincorporación y la Normalización (@ARNColombia) August 15, 2025

Acercamientos diplomáticos

La retención ocurre en medio de acercamientos diplomáticos entre los gobiernos para coordinar a sus fuerzas armadas en la lucha contra los grupos ilegales en la frontera.

Entre los detenidos están Diana Blanco, firmante de paz y funcionaria encargada de promover la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida civil, y otros tres firmantes de paz que trabajan como escoltas y tienen permitido la puerta de armas.

Bogotá no reconoció el fraude electoral de Maduro para un tercer mandato consecutivo, pero mantuvo abiertos los canales diplomáticos con Venezuela. De su lado, Maduro ha dicho que medio centenario de colombianos señalados como "mercenarios" están presos. La diplomacia colombiana pide su liberación.

A principios de agosto la Cancillería colombiana dijo que la abogada venezolana María Alejandra Díaz, disidente del chavismo, está asilada desde enero en su embajada en Venezuela "por motivos políticos".

En Venezuela se registran múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos y encarcelamientos políticos. Según la ONG Foro Penal, con sede en Caracas, actualmente hay más de 800 presos políticos en el país.

FUENTE: Con nformación de AFP