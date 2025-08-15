El Cartel de los Soles, ELN y Hezbolá operan en la frontera entre Colombia y Venezuela

La alianza entre el Cartel de los Soles, ELN y el grupo extremista Hezbolah , ha facilitado el corredor de narcotráfico en la frontera colombo, venezolana bajo la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro.

Según detalla un informe de inteligencia internacional de Estados Unidos , reseñado por el portal web Blu Radio, estos estrechos nexos entre las organizaciones criminales ha proliferado con refugios seguros, operaciones militares ilícitas y actividades extractivas” a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela , específicamente en el Catatumbo, es decir, en la zona colindante con Arauca y Norte de Santander, por el lado colombiano.

El informe también revela que Nicolás Maduro es el cabecilla de la macro organización. Además, se suman las conexiones de esa alianza con el régimen de Irán, que según dice el documento, “han proporcionado apoyo financiero, logístico y doctrinal, especialmente en el contexto del comercio transnacional de cocaína”.

“El Cartel de los Soles, identificado inicialmente por su uso del narcotráfico para financiar a las élites militares, ha evolucionado hacia una estructura más compleja que interactúa con grupos armados colombianos. La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) actúa como protectora de esta red, garantizando impunidad y eliminando disidencias”, detalla el informe.

Agrega, además, que “se ha identificado también una creciente cooperación entre estructuras del ELN y redes internacionales asociadas con Hezbolá, particularmente en el lavado de dinero y la exportación de cocaína hacia África Occidental y Oriente Medio”.

En una firme declaración, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista permite a EEUU emplear medios y acciones militares contra Nicolás Maduro y sus aliados, pues la amenaza que representa "es un asunto de seguridad nacional".

"Ya no es un tema de aplicación de la ley, es un asunto de seguridad nacional. Podemos usar agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa o cualquier otro elemento del poder estadounidense para atacarlos", dijo Rubio en el programa The World Over, transmitido por EWTN, en el que abordó el tema de la organización del narcotráfico de Venezuela y de otros carteles latinoamericanos.

"No podemos seguir tratando a estos sujetos simplemente como pandillas locales. Tienen armamento que, en algunos casos, es similar al que poseen terroristas o incluso ejércitos. En muchos casos, controlan territorios", dijo.

Maduro a la justicia

Poco antes, Rubio señaló que Maduro debe ser llevado ante la Justicia por liderar el “despiadado” Cartel de los Soles, en un mensaje por su cuenta en X, al fijar posición sobre el anuncio de la fiscal general Pam Bondi, este jueves 7 de agosto, de duplicar la recompensa en 50 millones de dólares, por información que conduzca al arresto del dictador.

“Maduro es la cabeza del despiadado Cartel de Los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de Venezuela. Maduro debe ser llevado ante la justicia”, afirmó Rubio.

La declaración, minutos después de anunciarse la redoblada recompensa contra Maduro, muestra el endurecimiento de la estrategia de presión internacional del gobierno de Trump contra el autoritarismo y operaciones de narcotráfico del régimen de Venezuela que amenazan a EEUU y al hemisferio, según el marco legal y la posición oficial.

FUENTE: Redacción/ Blu Radio