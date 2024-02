Popular influencer Ivelissa Ríos rompe esquemas al desfilar para Carlos Alberto en New York Fashion Week

Embed - Ivelissa Rios on Instagram: "Esta experiencia lo fue TODO !! NYFW Demás está decir que le puse la chispa a un momento en donde hay muchos nervios, presión y stress y Carlos se lo gozó Esto fue en el momento q estaba probando los vestidos y ese fue uno de los q iba modelar, pero cómo vieron no me di la vuelta Pq se veía todo atrás y ya tu sabes me tengo que cuidarT @carlos_albertodisenadorpr #nyfw #humor #sisabencómomepongopaquémeinvitan #usher #behindthescenes #boricua Me volverán a invitar ?"

