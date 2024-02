La influencer Gracie Bon reflexiona sobre su cuerpo y el amor propio

"21 años vs 25 años. Todo inició amando mi cuerpo de 300 libras. Y aun así muchos me dicen: 'pero es que si lo hubieras amado, te hubieras quedado así y no hubieras cambiado'. La verdad es que yo lo amaba tanto que quería cuidarlo y decidí salvarme", escribió.

En la publicación, la panameña de 25 años señaló que el peso de más le afectaba su movilidad y respiración, factores que fueron indispensables para pensar en vivir con mayor bienestar y trabajar en ello.

"No me conforme a mis 21 años con quejarme de mi dolor de rodillas, tampoco me conforme con no poder respirar bien cuando caminaba. Quise más. Y querer más está bien, siempre estará bien lo que sea mejor para ti y lo que te haga feliz a ti. Porque al final lo único que importa eres tú", agregó.

Amor propio y salud

Bon también confesó que sufrió rechazo de su expareja, algo que también fue determinante en la búsqueda de una solución al sentimiento que sentía entonces. "Hice todo lo posible para perder peso".

Asimismo, la joven explicó que tras perder varias libras, se sometió a cirugías para quitar el exceso de piel.

"No me conformé con ser joven y quejarme de mis defectos. No soy un hipócrita que te diga que todo debe seguir igual para ser feliz y que body positive es permanecer como estás. Haz lo que sea mejor para ti y lo que te haga realmente feliz, no trates de ajustarte a los estándares de nadie, crea el tuyo en su lugar. Se necesita mucho tiempo para comprender que la belleza está sólo detrás de tus ojos y amo todas las hermosas versiones de mí mismo".

Recordó que una persona no es saludable por ser delgada o fitness, y resaltó que casa cuerpo tiene un proceso diferente. "Todos tenemos nuestros tiempos, procesos y ninguno conoce la condición o estado de salud de una persona con sobrepeso. Así que si ves a alguien pasando por un mal momento por su talla, quiérelo mucho y entiende que no sabes por lo que está pasando. Puede que ese cariño es lo único que necesite para verse con ojos de amor", concluyó.