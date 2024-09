Primer evento histórico para latinos en los Hamptons: Parrish Art Museum celebra el patrimonio hispano

Embed - Claudia Romo Edelman on Instagram: "Thank you Monica Ramirez, the first ever Latina leading the @parrishartmuseum for opening the doors to the @weareallhumanorg to kickoff Hispanic Heritage Month with this amazing Hispanics in Art event Latinos we are taking over! Let’s keep united and make a stronger community together " View this post on Instagram A post shared by Claudia Romo Edelman (@claudiaromoedelman)

Los invitados fueron recibidos por una exposición en el vestíbulo del museo que presentaba obras selectas creadas por Annette Nancarrow, la abuela de Bret Stephens. Nancarrow, una artista estadounidense que se entrelazó profundamente con la escena artística mexicana después de mudarse a México en 1935, colaboró con artistas reconocidos como Orozco, Diego Rivera y Frida Kahlo. Su legado, mostrado a través de bocetos a carbón, pinturas y esculturas, refleja la vibrante intersección de las tradiciones artísticas americanas y mexicanas.

"Entre los años 1930 y 1950, no había mejor lugar en el mundo para hacer arte que la Ciudad de México. No se puede entender el arte estadounidense de mediados del siglo XX sin conocer la cultura mexicana y sus artistas", compartió Bret Stephens durante el evento. "Mi abuela Annette, quien llegó a México en 1935 y se quedó allí el resto de su vida como una artista productiva e independiente, fue una pionera cultural en una época de temor y aislacionismo. Espero poder compartir su historia en el Parrish Art Museum".

Entre los aspectos más destacados de la exposición se encontraban "Mexico Sketches", una serie de obras a carbón sobre papel de Annette Nancarrow, y retratos de ella creados por Sandor Klein y Federico Cantú Garza en la década de 1930.

"Los latinos han estado contribuyendo a este país durante siglos", dijo Claudia Romo Edelman, subrayando la importancia del evento. "Mirando hacia el futuro, para 2060, una de cada cuatro personas en los EEUU será latina. La Fundación We Are All Human se dedica a elevar a los latinos en los EEUU, mejorando las percepciones de nuestra comunidad y ampliando el acceso. El arte es un unificador poderoso y juega un papel crucial en la formación de percepciones. Annette Nancarrow es un ejemplo primordial de alguien que elevó y fue profundamente inspirada por la cultura mexicana—una outlier notable a quien la historia y, desafortunadamente, la sociedad han pasado por alto con frecuencia".

El éxito del evento fue posible gracias al generoso patrocinio de Angélica Fuentes, No Gender, Martín Cabrera, Cabrera Capital, Asha Jadeja, Motwani Jadeja Global Foundation, y Bertha González, Casa Dragones. Claudia y Richard Edelman, Justine y John Leguizamo, la Dra. Mónica Ramírez-Montagut, Bret Stephens, Mitchell Kaneff, Sandra Campos, Laura Bardier, Angélica Fuentes y José Noé Suro copresidieron el evento.

Embed - We Are All Human Foundation on Instagram: "Last Saturday, we had the privilege to kick off Hispanic Heritage Month celebrations with the Hispanics In Art event at the Parrish Museum. The evening was a beautiful celebration of the rich and diverse influence of Latino artists on the global art scene. We extend our deepest gratitude to our sponsors and co-chairs for their unwavering support in making this event a resounding success #TogetherWeShine #HispanicsInArt #HispanicHeritageMonth" View this post on Instagram A post shared by We Are All Human Foundation (@weareallhumanorg)

Acerca de la Fundación We Are All Human

La Fundación We Are All Human (WAAH) es una organización sin fines de lucro registrada (501c3). La misión de WAAH es promover la equidad, diversidad e inclusión, y ha movilizado a más de 300 empresas para crear entornos más inclusivos y ayudar a los desfavorecidos. Hispanic Star es una marca que actúa como plataforma para unir a empresas, organizaciones sin fines de lucro, líderes comunitarios y celebridades para acelerar el avance de los hispanos en EEUU y mejorar la percepción celebrando las increíbles contribuciones de los latinos al progreso del país.

Sobre Annette Nancarrow

Annette Nancarrow (1907–1992) fue una artista estadounidense que se trasladó a México en 1935. Trabajó con artistas notables como Frida Kahlo, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Su obra abarca bocetos, pinturas y esculturas, reflejando su vibrante vida y conexiones dentro de la escena artística mexicana. La exposición pop-up en el Parrish presentará obras selectas creadas por o sobre Annette Nancarrow.