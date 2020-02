Régimen de Cuba hará recortes presupuestarios a programas sociales

Embed

El régimen de La Habana se prepara para reducir sustancialmente el presupuesto social lo que afectará a ancianos y la niñez en Cuba. Mientras la escasez de productos continúa afectando a la población más vulnerable. La Ministra de Comercio Exterior dijo recientemente que los productos de aseo personal estarían disponibles hasta abril próximo porque no tenían en existencia; sin embargo, este programa demostró que hay producto que ha sido desembarcado en la Isla, pero ese producto no está disponible para el pueblo y es vendido a través de las tiendas en divisas extranjeras. Finalmente, la funcionaria tuvo que reconocer que hay producto y ahora dice que nunca dijo que no había producto, ahora sostiene que hay producto pero insuficiente para cubrir la demanda nacional.