Secretario de Interior de EEUU llega a Venezuela para evaluar el sector minero

El Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum llega a Venezuela y es recibido por Laura Dogu, representante de EEUU en Caracas.

El Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, llegó a Venezuela este miércoles para reunirse con la interina Delcy Rodríguez y otras autoridades, en una agenda que incluye conversaciones sobre el sector minero, informó la embajada estadounidense.

"El Secretario se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras", escribió en X la jefa de la misión diplomática estadounidense en Caracas, Laura Dogu.

La visita ocurre dos meses después de la captura del dictador Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

Embed Bienvenido a Venezuela, @SecretaryBurgum. Como Presidente del Consejo Nacional de Dominio Energético y jefe del Departamento de @Interior, el Secretario se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un… pic.twitter.com/0QcrGDR4EP — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) March 4, 2026

Oliver Blanco, Viceministro para Europa y América del Norte del régimen de venezuela, también publicó fotografías de la llegada de Burgum a Venezuela.

Embed En nombre de la Pdta. @delcyrodriguezv y de los venezolanos, dimos la bienvenida a nuestro país al Presidente del Consejo de Dominio Energético y Secretario del Departamento del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum (@SecretaryBurgum), quien nos visita acompañado de… pic.twitter.com/xlSqdoM9ig — Oliver Blanco (@OliverBlanco) March 4, 2026

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS