Secretario de Interior de EEUU llega a Venezuela para evaluar el sector minero

El Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, llegó a Venezuela este miércoles para reunirse con la interina Delcy Rodríguez y otras autoridades, en una agenda que incluye conversaciones sobre el sector minero, informó la embajada estadounidense.
"El Secretario se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras", escribió en X la jefa de la misión diplomática estadounidense en Caracas, Laura Dogu.
La visita ocurre dos meses después de la captura del dictador Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.
Oliver Blanco, Viceministro para Europa y América del Norte del régimen de venezuela, también publicó fotografías de la llegada de Burgum a Venezuela.
FUENTE: Con información de EUROPA PRESS