miércoles 4  de  marzo 2026
TRANSICIÓN

Secretario de Interior de EEUU llega a Venezuela para evaluar el sector minero

Se conoció que Doug Burgum se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo

El Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum llega a Venezuela y es recibido por Laura Dogu, representante de EEUU en Caracas.

El Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum llega a Venezuela y es recibido por Laura Dogu, representante de EEUU en Caracas. 

CAPTURA DE PANTALLA @usembassyve

El Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, llegó a Venezuela este miércoles para reunirse con la interina Delcy Rodríguez y otras autoridades, en una agenda que incluye conversaciones sobre el sector minero, informó la embajada estadounidense.

"El Secretario se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras", escribió en X la jefa de la misión diplomática estadounidense en Caracas, Laura Dogu.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores (izq.) durante una conferencia de prensa sobre las elecciones en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 2 de agosto de 2024.
PROCESO JUDICIAL

Esposa de Maduro a punto de ser asistida por un defensor público, revés para el régimen de Venezuela
El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

La visita ocurre dos meses después de la captura del dictador Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

Oliver Blanco, Viceministro para Europa y América del Norte del régimen de venezuela, también publicó fotografías de la llegada de Burgum a Venezuela.

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS

