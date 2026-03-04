miércoles 4  de  marzo 2026
SUBVENCIÓN ESTATAL

Ron DeSantis anuncia $13 millones para infraestructura y empleos en Florida

En la presente entrega los beneficiados fuero Panama City y el condado de Gulf que recibieron fondos para infraestructura, aviación, vivienda y fomento del empleo

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– El gobernador Ron DeSantis anunció este martes 3 de marzo en Panama City la asignación de más de 13 millones de dólares del Fondo de Subvenciones para el Crecimiento Laboral de Florida -Florida Job Growth Grant Fund - dirigido a proyectos de infraestructura, vivienda laboral y desarrollo industrial en los condados de Bay y Gulf, iniciativas que buscan generar cientos de empleos y atraer nuevas inversiones al noroeste del estado.

Impulsar empleo e infraestructura en el Panhandle

El gobernador DeSantis anunció una nueva ronda de fondos del Florida Job Growth Grant Fund destinada a impulsar proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo económico en el noroeste de Florida.

En total, más de 13 millones de dólares fueron asignados al Aeropuerto y Distrito Industrial de Panamá City en el Condado de Bay, a la ciudad de Port St. Joe y a la Junta de Comisionados del Condado de Gulf, con el objetivo de fortalecer industrias clave como la aeroespacial, la aviación y el sector marítimo.

“Hoy anuncié la más reciente ronda de fondos del Job Growth Grant Fund para apoyar infraestructura crítica y vivienda laboral en el Panhandle”, afirmó DeSantis durante el anuncio realizado en Panama City, 104 millas al oeste de Tallahassee.

“Estos proyectos crearán cientos de buenos empleos y atraerán inversiones que ayudarán a que Panama City, Port St. Joe y el condado de Gulf prosperen”.

El gobernador destacó además que, desde 2019, el programa ha contribuido a la creación de más de 42.000 empleos nuevos y 32.000 oportunidades de educación laboral en todo el estado, lo que ha posicionado a Florida como el estado número uno del país en educación para la fuerza laboral, cinco años antes de la meta fijada originalmente.

Proyecto aeroespacial en el aeropuerto de Panama City

El Aeropuerto y Distrito Industrial de la Ciudad de Panamá, ubicada en el Condado de Bay recibirá 5 millones de dólares para construir una estación de reparación de motores de aeronaves y un centro de pruebas en el Northwest Florida Beaches International Airport.

El gobernador afirmó que la instalación tendrá 160.000 pies cuadrados, de los cuales 120.000 estarán dedicados a la reparación de motores, mientras que el resto del espacio se utilizará para operaciones de prueba. Según estimaciones estatales, el proyecto podría generar hasta 400 empleos técnicos especializados en este condado, fortaleciendo el sector aeroespacial en la región.

Viviendas para trabajadores en Port St. Joe

La ciudad de Port St. Joe, ubicada en Panhandle, en el noroeste de Florida, recibirá 2,250,709 dólares para financiar un proyecto vial en dos fases que permitirá el desarrollo de 177 viviendas destinadas a trabajadores.

El plan incluye la repavimentación de una carretera existente, la construcción de un nuevo conector vial de 1,380 pies lineales y el reforzamiento de las utilidades subterráneas para proteger la infraestructura frente a los vientos de huracanes. Las autoridades estiman que este proyecto generará alrededor de 190 empleos en la comunidad.

Expansión naval en el condado Gulf

Por su parte, el condado de Gulf recibirá 6 millones de dólares para construir un dique seco flotante autoacoplable en un astillero local mediante un sistema de Mooring Dolphins, estructuras utilizadas para el amarre seguro de embarcaciones. El proyecto beneficiará directamente al astillero Eastern Shipbuilding, donde actualmente trabajan 125 empleados.

Además de preservar esos puestos de trabajo, la expansión permitiría crear 337 empleos adicionales, reforzando la industria marítima regional.

El impacto del Florida Job Growth Grant Fund

El Fondo de Subvenciones para el Crecimiento Laboral de Florida es un programa estatal de desarrollo económico diseñado para financiar infraestructura pública y programas de capacitación laboral que respondan a las necesidades de las comunidades.

Las propuestas son evaluadas por FloridaCommerce y posteriormente seleccionadas por el gobernador según su potencial para crear empleos, fortalecer la economía local y mejorar la preparación de la fuerza laboral.

Desde 2019, el programa ha otorgado más de 318 millones de dólares en todo el estado, impulsando decenas de proyectos destinados a estimular el crecimiento económico de Florida.

El pasado mes de febrero, el gobernador designó 8 millones de dólare de este fondo para repartir entre la Universidad Estatal de Palm Beach, el Aeropuerto Internacional de Melbourne Orlando y Broward College.

