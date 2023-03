Revelan agenda de la Cumbre Mundial de la Felicidad

"Serán tres días transformadores, llenos de enseñanzas y consejos para generar conciencia y crear mentalidades positivas. Cada día seguirá un camino intencional y es esencial ver este evento como un verdadero viaje para descubrir la ciencia de la felicidad y cómo nosotros, como individuos, podemos aprender y poner en práctica procesos que apoyan nuestro bienestar individual y colectivo”, dijo Karen Guggenheim, emprendedora social, autora y CEO/Fundadora de WOHASU®, la entidad que organiza la Cumbre Mundial de la Felicidad.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqAtazAtO0s%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJoiLy1YJD4HC6wv3M6oUbGdAFOyVTJ0QNxMoF5IfGLVeDkW5fIPAJHIPODKeSnguAc3Qp391loJ8I3WGjSzcCL5O9MOZCbFxCtZBQT8hqQOkRihWYrRZAQMowveO1FjR8gTiDJyZAl6I2sHUCMHJZC7zbEHerQZDZD View this post on Instagram A post shared by World Happiness Summit (@wohasu)

El viernes 24 de marzo en la tarde, el evento será inaugurado por Karen Guggenheim, Alberto Nobis, CEO de DHL Express Europe y Alessandro Rapinese, alcalde de Como. El día continuará con una serie de discursos, incluyendo presentaciones sobre el tema de la felicidad en relación al tiempo, satisfacción en la vida y el trabajo.

Los oradores del primer día incluyen a Richard Layard, economista líder y co-editor del World Happiness Report, un informe que usa datos de encuestas globales para evaluar cómo la gente ve su vida en más de 150 países, y co-director del Community Wellbeing Programme de la London School of Economics; el doctor Tal Ben-Shahar, fundador de la Happiness Studies Academy y quien enseñó dos de las clases más populares de la Universidad de Harvard; y la doctora Ella F. Washington, profesora de práctica de la Escuela de Negocios McDonough de la Universidad de Georgetown y experta en diversidad, equidad e inclusión, entre otros.

“Nos incorporamos de manera entusiasta al proyecto para traer la Cumbre a Como. Estamos alineados con los valores y el objetivo de WOHASU de difundir la cultura de bienestar en el trabajo”, comentó Alberto Nobis, CEO de DHL Express Europe. “Nos incorporamos de manera entusiasta al proyecto para traer la Cumbre a Como. Estamos alineados con los valores y el objetivo de WOHASU de difundir la cultura de bienestar en el trabajo”, comentó Alberto Nobis, CEO de DHL Express Europe.

“Nuestra participación en WOHASU va más allá de nuestro rol como socios logísticos del evento, pero este será un verdadero momento de entrenamiento avanzado para nosotros: de hecho, más de 50 de nuestros gerentes de Europa participarán en Como con el objetivo de aprender las mejores prácticas y convertirse en embajadores de bienestar en nuestra compañía. Esto es consistente con nuestra filosofía que nos ha permitido ser el número uno en el mundo en Best Workplace™ de Great Place to Work™ en 2021 y 2022”, añadió.

El sábado 25 de marzo, los participantes explorarán la felicidad desde la perspectiva del crecimiento personal, la dimensión de la amabilidad y cambios de comportamiento a través de la psicología positiva. Asimismo, conocerán la WOHASU Coaching Experience: un camino para maximizar los resultados y crear una práctica sostenible de bienestar facilitado por un coach certificado.

El segundo día contará con las exposiciones de Mo Gawdat, ex Chief Business Officer de Google [X] y fundador de One Billion Happy; Laurie Santos, profesora de la clase más popular en la historia de la Universidad de Yale; y de Jen Fisher, Chief Well-being Officer de Deloitte US, DeAnne Aussem, Managing Director y Well Being Leader de PwC y Michael Edwards, Global Leader, Way We Work de McKinsey and Company, en el panel Bienestar en el Trabajo.

El domingo 26 de marzo, Daniel Kahneman, Premio Nobel y profesor emérito de la Universidad de Princeton, y Karen Guggenheim explorarán su trabajo y felicidad. En la jornada también se abordarán temas sobre cómo superar un trauma y discusiones acerca del bienestar de los empleados e implementación de políticas con expertos como Lord Gus O’Donnell, exsecretario de gabinete de tres primeros ministros británicos.

La agenda completa está disponible aquí.

La Cumbre Mundial de la Felicidad colabora con sponsors y socios auténticos en muchas industrias alrededor del mundo, comprometida a apoyar el bienestar global y a trabajar hacia un ambiente inclusivo en el que los seres humanos y las sociedades puedan prosperar. Este año, DHL Express es el Presenting Host Sponsor de WOHASU® 2023; la Ciudad Anfitriona es Como; Deloitte US (www2.deloitte.com/us/en.html) es el Legacy Signature Sponsor; los Signature Sponsors incluyen a pwc, Randstad Italy e Il Sereno Hotels; y los socios Element of Wellbeing incluyen a CFMT y Toscana Promozione Turistica. WOHASU, junto con estos y muchos otros socios, oradores, coaches y voluntarios, aboga por un mundo más feliz, saludable y sostenible.

Embed

FUENTE: Nota de prensa