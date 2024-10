Ronen Suarc revoluciona el 'streaming' hispano con su nuevo canal Estamos Unidos

Desde shows en vivo hasta segmentos de actualidad, el canal pretende ofrecer contenido que resuene con la experiencia diaria de los hispanohablantes.

El programa central del canal, "No te hagas drama", estará conducido por Ronen Suarc, quien tiene una amplia experiencia en la televisión y los medios. Con una propuesta fresca y atractiva, el programa se emitirá los martes y jueves por la mañana y promete ser un espacio de conversación, risas y descubrimientos. Los temas abordarán desde lo cotidiano hasta lo sorprendente: exploraciones gastronómicas, discusiones sobre deportes, moda y todo lo que forma parte de la vibrante vida hispana en Nueva York.

La alianza de "Estamos Unidos" con Directv LATAM amplía el alcance del canal, brindando la oportunidad de que el contenido sea visto en otras partes de América Latina a través de "DShow". Este tipo de colaboraciones son fundamentales para la expansión del canal, ya que permiten que la audiencia latina se sienta parte de una comunidad más amplia que comparte idioma, cultura y tradiciones.

Embed - Ronen on Instagram: "HOLLYWOOD ACA ESTOY Acá les dejo un poco de otro sueño cumplido llegar a Hollywood con mi obra de teatro “Estamos Unidos” siempre soñé con hacer mi obra en Los Angeles pero me parecía imposible ahi me di cuenta que con disciplina y trabajo se logra lo deseado. Se viene nueva fecha en Noviembre en NYC. Les aviso pronto I AM HERE HOLLYWOOD Here I leave you a little bit of another dream come true, getting to Hollywood with my play “Estamos Unidos” I always dreamed of doing my play in Los Angeles but it seemed impossible there I realized that with discipline and work you can achieve what you want. A new date is coming in November in NYC. The announcement will be released soon."