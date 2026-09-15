martes 15  de  septiembre 2026
SABORES

Super Chef Celebrities enciende otra vez la cocina con nueva temporada de Foodtruckers Edition

La sexta temporada de la exitosa competencia culinaria estrena el 8 de septiembre por WAPA+ y WAPA Orlando

Super Chef Celebrities.

Super Chef Celebrities.

Cortesía
Por JAVIER MORALES

MIAMI.- La cocina más sabrosa de la televisión puertorriqueña vuelve a encender el fogón con una nueva temporada. Desde el martes, 8 de septiembre a las 7:00 pm Super Chef Celebrities regresó con su sexta edición, esta vez bajo el concepto Foodtruckers Edition.

La producción reúne a reconocidas celebridades con experimentados foodtruckers en una dinámica de competencia diferente y con nuevos retos.

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Esta temporada mantiene los elementos que han distinguido esta producción e incorporará una estructura que llevará la competencia a otro nivel. Super Chef Celebrities: Foodtruckers Edition reunirá a 12 celebridades y 12 foodtruckers, quienes pondrán a prueba sus destrezas culinarias. Las celebridades que aceptaron el reto son: Christian Pagán, Amanda Villanueva, Josué “Realengo”, Andrea Méndez, “You Are Louis”, Melissa Rodríguez, Carlos Omar, Brenda Liz, DJ Negro, Yulianna Vargas, Danilo Beauchamp y Zashely Alicea.

Por su parte, los foodtruckers que participarán en esta edición son: PR Pinchos, Sushi on Wheels, PK Levittown, Delight Bites, Pollo Isleño, Las Tripletas de Chavito Jr., Dipealo PR, StuffedStixPR, Donut Eat Just One, Hornea’O, La Estación del Picoteo y La Caleta Foodtruck.

Una de las principales novedades de Super Chef Celebrities: Foodtruckers Edition será la dinámica de competencia. Cada celebridad estará junto a un foodtrucker, y las parejas no serán fijas durante toda la temporada. La combinación de talentos cambiará a través de los distintos ciclos de competencia, por lo que los participantes tendrán que adaptarse, colaborar y demostrar sus habilidades con diferentes compañeros.

Ahora, además de los días regulares, la vara y el fogón, se suman las Noches de Flambeo. Esa competencia, exclusiva para los foodtruckers, tendrá una serie de retos en los que tendrán la oportunidad de ganar premios adicionales en efectivo cada semana. Además, todos compiten por el premio final de $40,000.

La sexta temporada contará nuevamente con la experiencia de los chefs Giovanna Huyke, Enrique Piñeiro y Héctor Rosa, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar las creaciones de los competidores. Mientras que Luis Ponce revalida como presentador.

La transmisión de este programa, liderado por el productor ejecutivo Aníbal Fernández, será a través de Wapa+ y Wapa Orlando. Además, contará con contenido exclusivo a través de las plataformas digitales de Wapa tanto en wapa.tv como en las redes sociales bajo @superchefpr.

Con esta nueva edición, WAPA Televisión vuelve a apostar por una producción local que combina entretenimiento familiar, figuras reconocidas, talento gastronómico y el espíritu competitivo que ha convertido a Super Chef Celebrities en uno de los programas favoritos de la audiencia.

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