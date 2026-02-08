domingo 8  de  febrero 2026
Valentía culinaria sobre ruedas: un chef cubano se atreve a hacer tacos en Miami

Yeikel Santos, chef y figura de la TV local, apuesta por la calle, la tortilla hecha a mano y el sabor honesto desde Medley

El chef Yeikel Santos.

Cortesía/ Ay Tacos!

MIAMI.- El cubano Yeikel Santos sigue ganándose el respeto y la admiración de sus colegas y residentes del sur de Florida, y es que desde que decidió emprender en el universo de los tacos mexicanos, uno de los territorios más respetados y exigentes de la cocina latinoamericana, su food truck Ay Tacos!, inaugurado en julio de 2025 y ubicado en la ciudad de Medley, se ha convertido en una parada obligatoria.

“Apostar por una tradición que no es la propia requiere humildad, estudio, y mucho respeto por el origen de este plato, pero también carácter para imprimir una voz personal. Y en ese sentido, yo no quise copiar ni disfrazar sabores”, dijo Yeikel Santos a DIARIO LAS AMÉRICAS.

En una ciudad donde muchos juegan a lo seguro, su decisión fue riesgo y amor genuino por la cocina latina. Un amor que inmortalizó en su libro ‘Recorrido gastronómico con Yeikel', en el que refleja sus vivencias culinarias en Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, México y Cuba.

“Ay Tacos! es un emprendimiento con el que me identifico mucho, ya que surge del amor y se ha mantenido en pie a pesar de la adversidad. Hemos pasado por varias locaciones, sufrimos un robo que nos afectó muchísimo… pero aún así decidimos levantarnos y seguir soñando. Hoy estamos en Medley, una ciudad muy cercana a Hialeah, así que el food truck respira calle, ritmo y autenticidad”, confesó el chef e influencer reconocido por su participación en programa locales y nacionales de Telemundo y Univision.

Sobre el menú y la experiencia

Desde que uno se acerca a Ay Tacos! el aroma de la masa caliente anuncia lo que viene: allí las tortillas no salen de un paquete sino que se hacen al momento, un gesto artesanal que sin duda eleva la experiencia en tiempos de prisas. “Para mí la tortilla es el alma del taco. Si eso falla, todo falla”, dijo el chef.

Y esa intención se nota en cada mordida. Los tacos llegan bien armados, jugosos, equilibrados, con proteínas que hablan por sí solas y salsas que no buscan protagonismo sino acompañar. “Siempre he pensado que las salsas cuentan historias, por eso en nuestro food truck cada salsa tiene carácter y por eso las hacemos en casa diariamente”.

Más allá del taco, Ay Tacos! funciona como un refugio para el antojo. Burritos generosos, quesadillas que reconfortan, y opciones que piensan en todos, incluso en los más pequeños a los que se les ofrece quesadillas de queso con papas fritas. Y toda esa puesta en escena convive en un menú que no pretende ser infinito, sino coherente.

“Tenemos tacos al pastor, de pollo, de carne asada, de chorizo, de barbacoa y de chicharrón. También están los tradicionales burritos de vegetales, de carne, de pollo y al pastor. Las quesadillas destacan por ser super generosas y, por supuesto, tenemos algunos entrantes y guacamole para abrir el apetito”, dijo Yeikel sobre el food truck que también se ha posicionado gracias a sus populares Taco Tuesday (martes de tacos), donde se pueden comer tacos a solo 2 dólares.

En resumen, tortillas recién hechas, recetas honestas, servicio de catering, y un chef que entiende que la cocina también es comunicación. Y como lo resume Yeikel con una sonrisa: “Si la gente se va feliz y con ganas de volver, hicimos bien el trabajo”.

El food truck de Ay Tacos! está ubicado en la 7921 NW 66th St, Miami, FL 33166. Si desea saber más, puede visitar el perfil en Instagram @aytacosmiami.

