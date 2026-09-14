lunes 14  de  septiembre 2026
DUELO

Influencer Madalina Apostol fallece un mes después de celebrar su cumpleaños

Su novio Nick Radoi señaló, el domingo 13 de septiembre, que la mujer se quitó la vida. Tenía problemas de salud mental

La influencer Madalina Apostol.

La influencer Madalina Apostol.

Captura de pantalla/Instagram/@madalina_elena_apostol
Por Sofía Calvo

MIAMI.- La influencer Madalina Apostol ha fallecido a los 40 años. La información fue confirmada por su novio, el también creador de contenido Nick Radoi, en un comunicado en Facebook.

Radoi señaló, el domingo 13 de septiembre, que la mujer se quitó la vida. Tenía problemas de salud mental.

Lee además
Danny Ice.
música

Danny Ice busca llevar su carrera a otro nivel con nuevos proyectos
La influencer Cecia Loaiza.
INSPIRACIÓN

Cecia Loaiza promete sorprender a sus millones de seguidores con un proyecto más personal

Madalina compartía en Instagram, donde contaba con más de 12.000 seguidores, detalles de su vida en México y Estados Unidos.

"Lo sucedido es un gran dolor y una tragedia difícil de expresar con palabras. No quería explicarlo públicamente en un momento tan doloroso; sin embargo, al ver las numerosas preguntas que surgen, siento la necesidad de hacer algunas aclaraciones", escribió Nick.

Lucha

Aunque en numerosas ocasiones se sometió a diversos tratamientos, e incluso viajó a su natal Rumania para optar por acompañamiento psiquiátrico, Madalina no logró vencer los problemas de salud mental y trató de quitarse la vida en varias oportunidades.

“Se siguió el tratamiento y, durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Lamentablemente, una nueva crisis grave la ha empujado a este trágico acto. Fue amada, alentada, apoyada y respaldada hasta el último momento. Ninguno de sus seres queridos la abandonó y nadie dejó de luchar a su lado”.

El hombre también manifestó que la ausencia de Apostol es una tragedia para familiares y amigos, solicitándo respeto ante este momento.

El 2 de agosto, Apostol celebró su 40 cumpleaños. En redes sociales realizó una críptica publicación citando a Hamlet : "¿Ser o no ser? Elijo ser, porque la alternativa nunca fue mi destino".

ario

Temas
Te puede interesar

Muere Bob Mackie, diseñador de moda y vestuarista, a los 87 años

Billboard celebra el auge de la música latina en EEUU

Oasis anuncia una nueva gira mundial para 2027

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

En Venezuela, la representante de la oposición  Dinorah Figuera firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Jefa de la delegación opositora llega a Venezuela para retomar agenda electoral con el chavismo

Agentes federales de ICE detienen a una persona. Imagen referencial.
FLORIDA

ICE detiene en Miami a periodista nicaragüense solicitante de asilo en EEUU

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

¿Por qué Doral está en la mira de ICE? Una especialista explica las claves

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump estudia un posible diálogo propuesto por el asfixiado régimen de Irán

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.    
CONTROVERSIA

Sydney Sweeney genera polémica al aparecer desnuda en anuncio para una casa de apuestas

Te puede interesar

El secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, habla junto a Kyle Haustveit, subsecretario de Energía (izq.); Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EEUU (segundo desde la izq.); y Jarrod Agen, del Consejo Nacional de Dominio Energético (der.), durante una conferencia de prensa en el marco de la reunión ministerial del G20 sobre Abundancia Energética, en Houston, Texas, el 14 de septiembre de 2026.
Desplazamiento geopolítico

EEUU invita a Venezuela al G20 y apuesta por disputar a Medio Oriente el liderazgo petrolero

Por Julián Varela
Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

¿Por qué Doral está en la mira de ICE? Una especialista explica las claves

El presidente Donald J. Trump estampa su firma en una parte del granito que forma parte ahora del nuevo helipuerto en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump anuncia la terminación del nuevo helipuerto en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
WASHINGTON

Trump estudia un posible diálogo propuesto por el asfixiado régimen de Irán

Las tomas muestran el operativo y el desplome de la maquinaria.
COLAPSO

Perforadora de pilotes cae sobre autos en Brickell y deja cuatro heridos