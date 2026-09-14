Influencer Madalina Apostol fallece un mes después de celebrar su cumpleaños

MIAMI.- La influencer Madalina Apostol ha fallecido a los 40 años. La información fue confirmada por su novio, el también creador de contenido Nick Radoi, en un comunicado en Facebook.

Radoi señaló, el domingo 13 de septiembre, que la mujer se quitó la vida. Tenía problemas de salud mental.

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Madalina compartía en Instagram, donde contaba con más de 12.000 seguidores, detalles de su vida en México y Estados Unidos.

"Lo sucedido es un gran dolor y una tragedia difícil de expresar con palabras. No quería explicarlo públicamente en un momento tan doloroso; sin embargo, al ver las numerosas preguntas que surgen, siento la necesidad de hacer algunas aclaraciones", escribió Nick.

Lucha

Aunque en numerosas ocasiones se sometió a diversos tratamientos, e incluso viajó a su natal Rumania para optar por acompañamiento psiquiátrico, Madalina no logró vencer los problemas de salud mental y trató de quitarse la vida en varias oportunidades.

“Se siguió el tratamiento y, durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Lamentablemente, una nueva crisis grave la ha empujado a este trágico acto. Fue amada, alentada, apoyada y respaldada hasta el último momento. Ninguno de sus seres queridos la abandonó y nadie dejó de luchar a su lado”.

El hombre también manifestó que la ausencia de Apostol es una tragedia para familiares y amigos, solicitándo respeto ante este momento.

El 2 de agosto, Apostol celebró su 40 cumpleaños. En redes sociales realizó una críptica publicación citando a Hamlet : "¿Ser o no ser? Elijo ser, porque la alternativa nunca fue mi destino".