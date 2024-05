Suz Amaro, la experta que guía a líderes y dueños de negocios

La también conferencista es seguida por miles de personas que buscan inspiración para “vivir una vida súper productiva y feliz”, base de su filosofía y empresa Vivesmart.

En una entrevista, la mentora de raíces dominicanas nacida en Miami se remontó a su infancia para explicar cómo empezó a ayudar a otros. También reveló algunos de los pasos para convertir un negocio en un proyecto de vida que reporte no solo ganancias, sino bienestar.

“Siempre fui la estratega”

Suz Amaro era una estudiante sobresaliente con un talento innato para enseñar: “Todo el mundo estudiaba en mi casa, yo hacía los resúmenes, era una cool nerd, porque me gustaba socializar y al mismo tiempo estudiar”.

“Siempre fui la estratega, y recuerdo con alegría que fui la capitana del equipo de voleibol, pero era la peor jugadora. Yo le decía al profesor: ‘¿por qué me pone a mí?’ Y me decía: ‘Porque eres la mejor dándoles estrategia que dándole a la bola’”, recordó.

Amaro estudió marketing y también estuvo en el mundo de las ventas, aunque su deseo era ser psicóloga o coach: “Me encantaba la conducta humana, el potencial humano, y quería ayudar a otros a vivir mejor”.

Gracias a sus dotes de liderazgo alcanzó excelentes resultados en el mundo corporativo: “Llegué a ser vicepresidenta de ventas de la empresa Orange en República Dominicana, a los 26 años. Siempre estaba enseñando. Me encanta la materia de liderazgo, siento que es la más importante de la vida, y no la dan en el colegio o la universidad lo suficiente”.

Una vida súper productiva y feliz

Vivesmart nació en 2008 a partir de G-learns, con eventos en República Dominicana donde participaban oradores expertos en liderazgo del calibre de Robin Sharma, Al Gore, Camilo Cruz, Andy Stalman, Fernando Anzures y otros.

En 2014, Suz Amaro y Mario Vitiello, co-fundadores de Vivesmart, se mudaron a Miami para ampliar su alcance. Pasaron de hacer talleres corporativos a tener una comunidad de más de 200 dueños de negocios activos, de unos mil en total, “que están creciendo y honrando una vida super productiva y feliz”. En 2022, INC. ubicó a Vivesmart en el puesto 49 entre las empresas de más rápido crecimiento en el sureste de EEUU.

Como comentó Amaro, "podemos vivir una vida donde logremos más, pero seamos más felices. Por eso hablamos de que vivir smart es vivir una vida súper productiva y feliz".

Ahora bien, “súper no es de superior, sino de superarnos a nosotros mismos. Para poder elegir tenemos que superar nuestros programas automáticos y vivir superior al promedio. El que vive smart quiere vivir en el 5% de la población, que no quiere estar anestesiado el fin de semana sin hacer nada, sino que lo quiere todo: aprender, aportar y crecer”.

Por otro lado, “productividad en Vivesmart no es hacer más, es lograr más de lo que sí quieres. Muchas veces estamos haciendo más de lo que no queremos en la vida, por complacer a otros, y ahí no está tu grandeza, ahí está tu supervivencia. Muchos están viviendo en supervivencia, y la felicidad no es un momento, es un estado día a día de vivir agradecido por la dicha de estar aquí. Cuando entrenas tu mente en ser productivo desde lo que sí quieres y honras tu imaginación, vives bendecido y agradecido toda la vida”.

Como subrayó, “estas materias de liderazgo son formatos, idiomas, fórmulas, formas de hacer las cosas. Muchas personas te hablan de liderazgo; pocas te dicen cómo se vive el liderazgo. Nosotros somos el cómo, y es lo más retador”.

Cambios en el ecosistema laboral

“Dicen que el 75% de la población mundial trabaja en un trabajo que no ama. Eso es terrible, te vas a enfermar, vas a expresar tu infelicidad de alguna manera”, dijo. E indicó que “humanizarnos como líderes nunca va a ser reemplazado por inteligencia artificial”.

“El mundo está en una era de transición de alta revolución. Habrá dos tipos de empresas en el mundo en los próximos años: los que evolucionaron, y los que se quedaron siendo dinosaurios. Los dinosaurios o desaparecerán o por dolor se transformarán. Creo en la transformación por ambición, pero el dolor es transformador de alguna manera”, comentó.

Sobre la generación más joven que está entrando a la fuerza laboral, dijo que “no quieren esa cultura dinosaurio, no les hace sentido”. Por eso vaticinó que “van a revolucionar en los próximos años todos los mercados, porque van a ser el 50% de la fuerza laboral. Esta gente quiere viajar, tomar clases de yoga, quiere bienestar. La pregunta es si todos vamos a evolucionar al unísono”.

En ese sentido reveló que apoya el movimiento “The cool six”, en busca de una jornada de 6 horas: “Hay tecnología suficiente para soportarlo. La tecnología debería ser la razón por la que trabajemos menos, no que tengamos menos trabajo. Y eso nos compra tiempo para vivir mejor. Hubo un hombre en los años 1800 que quería sembrar y dijo: ‘se va a trabajar una jornada de 8 a 5’, que era la entrada y la salida del sol. Creo que debemos dividir el día en 8 horas para dormir, 8 horas para vivir, y 6 para trabajar, porque hay 2 que hay que negociar, que es lo que llamamos vivir en punto de equilibrio. Se va a valorar mucho más ese beneficio de trabajar menos horas, y no significa que soy menos valioso por eso”.

“Para ser un gran líder hay que formarse”

En Vivesmart se ofrecen 5 opciones de aprendizaje:

Niveles de aprendizaje en Vivesmart. Cortesía/Prensa Niveles de asesoría y aprendizaje en Vivesmart. Cortesía/Prensa

Según aseveró Suz Amaro, lo primero es convertirse en un líder por diseño, “y la conversación es personal porque tu negocio es un reflejo de ti”. Luego es necesario “aprender a liderar tu negocio y tener cool-turas de ejecución, identidad y servicio”. También señaló la importancia de “actualizarse en las materias que evolucionan todo el tiempo: ya no hay marketing; ahora es marketing hasta que suceda. Ya no es ventas; vamos a vender con valor e impacto. Ya no hay jefes; hay coaches y mentores. Ya no hay finanzas; queremos prosperipaz”.

En resumen, “vivir por diseño es hacer realidad todo lo que tu imaginación quiere. Un líder por diseño es un líder presente, consciente y que se levanta todos los días de su vida a construir su mejor versión, inspirar a otros y dejar sus huellas”.

Consejos de oro para empresarios

¿Cuáles son los errores que cometen los dueños de empresas? En primer lugar, Suz Amaro planteó el hecho de que el dueño de negocio se vuelva el mejor empleado de su negocio. Es decir, “el que menos vacaciones coge, con un espíritu de salvador y de secretario”, pero atrapado en un puesto que ella llama “el mejor empleado del negocio”.

En segundo lugar: “Que no han armado el equipo de sus sueños. No sienten que cuentan con un dream team”. Y tercero: “que no tienen claridad, y andan en mucha reactividad. Toman la mejor oferta que se les presenta y que no tiene que ver nada con lo que están construyendo. Se distraen mucho, porque no tienen un mapa claro de hacia dónde van a diseñar este negocio”.

Sobre lo último destacó que “en el modelo de negocio de nosotros está incluido tu estilo de vida. No es lo mismo que seas mamá de niños chiquitos, a que tengas hijos grandes; o sea, tu momento como ser humano impacta también el diseño de tu modelo de negocio. Tener claridad te da velocidad”.

A quienes desean prosperar en sus negocios, Suz Amaro aconseja “que sean grandes inversionistas”, pues “un dueño de negocio que crece es aquel que invierte tiempo, recursos, energía y sanidad”.

Y amplió: “Tienes que invertir en tu gente, en ti, tener mentores. En esta era eso no es una opción, porque a la velocidad que vamos, si no estás aprendiendo de manera continua, si no estás en un ecosistema que te cuida como dueño de negocio, se compromete tu sanidad mental. Solo aquellos que invierten tienen retorno. Invierte en tener una cool-tura por diseño. Tu negocio va a crecer en la medida en que tú crezcas, como el activo más importante que tiene tu organización”.

“Tengo el equipo soñado”

Buenos corazones le han acompañado en su camino: “Agradezco a Dios primero, porque me regaló esta misión. Agradezco a mis padres, que siempre han apostado por mí. A mi esposo, que es mi partner, mi cómplice. Creo que nos enamoramos de nuestros talentos y sueños. Pudimos hacer un proyecto juntos, y es para mí una bendición. Mis hijos saben que estamos en una misión y nos ven crecer como líderes”.

También habló con orgullo de su dream team: “Nada más bello que sentir amor y valor en tu equipo de trabajo, que la gente trabaje con el corazón en la mano, queriendo ser mejor para la misión. Tengo el equipo soñado que cualquier persona desearía”.

Y por último, pero no menos importante, destacó a sus clientes: “Son mi musa, me dan el privilegio de acompañarlos”.

Aquí puede conocer más sobre Suz Amaro y Vivesmart.

