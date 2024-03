Semaglutida: Todo sobre el pinchazo milagroso de Hollywood y los influencers

Como olvidar la gala de los Oscar 2023, cuando Jimmy Kimmel dijo: “Cuando miro alrededor de esta sala, no puedo evitar preguntarme: ‘¿Necesito tomar Ozempic?”. Y es que pocos fármacos prometen resultados tan seguros como este medicamento.

“Ozempic es el nombre comercial del medicamento que tiene semaglutida como principio activo, una sustancia indicada para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Básicamente, la droga se inyecta y es capaz de imitar a la hormona GLP-1 que regula las áreas del cerebro encargadas del apetito y la ingesta de alimentos. Por tanto, su uso provoca una sensación de saciedad”, expuso la enfermera María José Salas.“Hay que entender que la relación del ser humano con la comida tiene que ver con factores sociales, psicológicos, e incluso emocionales. Es un problema crónico, y una excelente medicina para tratarlo puede ser el Semaglutatida”, agregó.

Sobre la Semaglutida

¿Puede un pinchazo convertirse en un alivio milagroso? La propietaria de Ageless Perfection asegura que no, ya que, si el paciente utiliza estos medicamentos sin modificar su estilo de vida, no logrará absolutamente nada.

“No podemos olvidar que estos medicamentos salvan vidas, por lo que no deben utilizarse de manera frívola. Debe verse como una solución a un problema de sobrepeso que debe ser asumido con la seriedad y el compromiso que requiere”, dijo.

En Estados Unidos la Semaglutatida fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), a principios de junio del 2021 para el “control crónico del peso” en adultos clínicamente obesos, es decir, con un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más.

Cabe destacar que una investigación realizada por la revista científica The New England Journal of Medicine, revela que cuando esta medicina se combina con una dieta y un aumento de la actividad física, la dosis semanal de 2,4 mg de semaglutida conducen a una pérdida de peso promedio del 15,2% a las 104 semanas, en comparación con el 2,6% en el grupo placebo. Por lo que vale la pena acompañar el tratamiento con un cambio en los hábitos de vida que sea sustancial.

“En el mercado hay un sinfín de opciones para perder peso, por lo que recomiendo a los pacientes que acudan a lugares especializados, consulten a su médico primario, y realicen los exámenes pertinentes para saber si son candidatos al tratamiento”, aconsejó María José Salas.

“La obesidad es una enfermedad compleja, sistémica, y que puede tener múltiples causas, en su origen influyen elementos genéticos, pero también ambientales, metabólicos y hasta psicológicos, por lo que es importante hacer cualquier tratamiento de este tipo con acompañamiento profesional y asesoría integral. De otro modo, se puede correr el riesgo de sufrir el llamado efecto rebote, es decir, volver a engordar”, finalizó.

