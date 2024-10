TNS llega al mercado norteamericano con sus primeras tiendas en la Florida

Hemos tenido un crecimiento exponencial a lo largo de los años, permitiéndonos establecer conexiones profundas con nuestros consumidores en el país. Con base en esto, consideramos que es momento de avanzar y fijar nuestra mirada en el futuro”, explica Saulo Jaramillo, director comercial de TNS, quien agregó que la expansión a Estados Unidos representa un hito emocionante en su historia, siendo Miami su primer punto de partida debido a sus ventajas económicas, demográficas y geográficas.

“Miami, con su vibrante ambiente de vacaciones y verano, es el escenario perfecto para nuestra propuesta tropical, que está diseñada para su clima, similar al de Colombia, y su población mayoritariamente latina. Esta es nuestra oportunidad para mantener vivas las conexiones culturales de los latinos en Florida, evocando la sensación de hogar, mientras satisfacemos la demanda del mercado americano por nuevas marcas vibrantes y coloridas que representen la energía única de Latinoamérica”, explica Paola Toro, directora de mercadeo de TNS.

