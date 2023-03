Christian pasó de dedicarse a su carrera como ingeniero civil a convertirse en un multifacético emprendedor y mentor financiero. Incursionó en el Network Marketing luego de que un amigo lo invitó a una conferencia de negocios en donde descubrió el camino que debía tomar si deseaba ser exitoso en el mundo del emprendimiento.

Desde que tiene uso de razón, Christian deseaba hacer negocios, sus principales mentores, sus padres, le inculcaron el hábito de invertir: "Crecí en un ambiente de buen ejemplo en base a la administración del dinero… mis papás siempre han sido buenos administradores del dinero. Sus empleos eran para vivir, pero sus inversiones eran para tener lujos o viajes y siempre pensando para el futuro”, explica el peruano.

Christian entiende que la educación financiera y la inteligencia emocional no es algo que comúnmente se enseña en las escuelas o que abunda en la cultura hispana, por ello, fundó su propia empresa en la que busca ayudar a más personas a alcanzar su seguridad financiera: “Me considero que no soy el típico vende-humo, soy muy cuidadoso al diferenciar la verdadera abundancia, de la falsa y eso es parte de mi contribución también a este sector tan trastocado y prejuicioso”.

Cuando se trata de definir el concepto de riqueza o abundancia, el fundador de NEXT LEVEL prefiere emplear el término “seguridad financiera” para referirse a la tranquilidad económica que las personas anhelamos alcanzar.

Pero, ¿qué es la Seguridad Financiera? Christian lo explica: “Es tener múltiples fuentes para generar ingresos que te permitan tener una estabilidad financiera pase lo que pase. Definitivamente lo que tienes que hacer es colocar los huevos en distintas canastas, estar bien diversificado pero en cosas que sean de una inversión segura o de un riesgo bajo, de un riesgo moderado y de un riesgo alto; es decir, tú tienes que elegir cómo vas a armar tu portafolio de inversión que más tarde te generará ingresos recurrentes que te permitan tener una vida más segura”.

En sus conferencias y talleres, Christian enseña desde los principios más básicos de cómo invertir y diversificar los ingresos para no ser dependiente de una fuente financiera, hasta las técnicas más puntuales para emprender correctamente y no morir en el intento. Christian explica en sus plataformas digitales como Instagram, Facebook y su canal de YouTube que mientras se es laboralmente activo y se cuenta con fuerza y salud, los ingresos deben proceder un 80% del trabajo y un 20% de las inversiones realizadas. De esta forma, cuando se alcance una edad mayor y no se cuente con la misma energía, los ingresos ya no dependerán de la fuerza laboral sino mayoritariamente de las inversiones realizadas.

Aunque ya existen múltiples empresas y mentores financieros dedicados a la industria del mercadeo en red, Christian Núñez se diferencia porque entiende cuál es el significado de la verdadera abundancia. Según él, se trata de encontrar un balance en todas las áreas de la vida, dedicando el tiempo a la salud mental, física y emocional así como a destinar los espacios para compartir con los seres queridos: "En la vida no todo es dinero, dinero, dinero… se trata de un balance entre todas las aristas y responsabilidades que tú tienes… lograr ese balance es uno de los retos constantes que tenemos todos como seres humanos”.