Video sensible muestra la muerte de un hombre en directo por internet; revelan datos de la autopsia

El hombre, de 46 años, había ganado cientos de miles de seguidores en la plataforma Kick con programas en vivo en internet en los que era objeto de abusos

Foto de Jean Pormanove en su perfil de Instagram.

Foto de Jean Pormanove en su perfil de Instagram. 

Captura de pantalla/Instagram/Jean Pormanove
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La muerte de un francés durante una retransmisión en directo no fue causada por un traumatismo ni estuvo relacionada con la intervención de terceros, según reveló la autopsia, informó el jueves el fiscal de Niza, en el sur de Francia.

Raphael Graven, conocido en internet como "Jean Pormanove" o "JP", murió el lunes durante una retransmisión en directo, en la que se le veía siendo aparentemente maltratado por dos compañeros.

Sen Genshitsu, gran maestro de la ceremonia del té en Japón, ofrece té durante una visita al Capitolio en Washington D.C. 
El gran maestro del té, el japonés Sen Genshitsu, muere a los 102 años
La modelo Kseniya Alexandrova, Miss Rusia 2017.
Miss Rusia 2017, Kseniya Alexandrova, muere a los 30 años

Según los internautas, las imágenes mostraban al hombre tumbado bajo una sábana mientras otro hombre le lanzaba una botella de plástico.

"Las causas probables de la muerte parecen ser médicas y/o toxicológicas", afirmó el fiscal Damien Martinelli, quien añadió que se habían ordenado más pruebas.

Dos médicos forenses no encontraron "lesiones traumáticas internas o externas" ni quemaduras, solo algunos hematomas y lesiones cicatrizadas, según el fiscal.

"Los expertos médicos consideran que la muerte del Sr. Graven no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero", afirmó Martinelli.

Graven podría haber padecido problemas cardíacos y estaba recibiendo tratamiento médico para la glándula tiroides, añadió el fiscal.

El hombre, de 46 años, había ganado cientos de miles de seguidores en la plataforma australiana Kick con programas en vivo en internet en los que era objeto de abusos y humillaciones.

Los fiscales de la ciudad de Niza señalaron que murió el lunes en la cercana localidad de Contes.

Kick indicó que todos los co-streamers involucrados en el suceso habían sido expulsados de la plataforma a la espera del resultado de la investigación.

También afirmó que estaba llevando a cabo una "reevaluación completa" de su contenido francés. Se considera que la plataforma tiene condiciones de uso menos estrictas que las de su rival, el conocido servicio de streaming Twitch.

FUENTE: AFP

