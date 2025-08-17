domingo 17  de  agosto 2025
OBITUARIO

Miss Rusia 2017, Kseniya Alexandrova, muere a los 30 años

La modelo rusa falleció semanas después de que un alce le atravesara el parabrisas mientras viajaba junto a su esposo

La modelo Kseniya Alexandrova, Miss Rusia 2017.

La modelo Kseniya Alexandrova, Miss Rusia 2017.

Captura de pantalla/ Instagram @kseniyaalexandrova
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una modelo rusa y exreina de belleza falleció semanas después de que un alce le atravesara el parabrisas mientras viajaba junto a su esposo. Tenía 30 años.

Miss Rusia 2017, Kseniya Alexandrova, sufrió graves lesiones cerebrales en el extraño accidente, ocurrido en julio, en la región de Tver, Rusia, reseñó la revista People.

Falleció el 12 de agosto en un hospital en Moscú por complicaciones derivadas de sus lesiones, según reportó la Rossiyskaya Gazeta. La noticia trascendió en la prensa internacional días después.

Alexandrova y su esposo conducían de regreso a casa desde Rzhev el 5 de julio cuando su vehículo chocó con el alce, según el medio de comunicación ruso. Alexandrova iba en el asiento del copiloto mientras su esposo conducía, cuando el animal saltó repentinamente a la carretera y se atravesó en el parabrisas.

"Desde el momento en que saltó hasta el impacto, pasó una fracción de segundo. No tuve tiempo de hacer nada", declaró el esposo de Alexandrova a Rossiyskaya Gazeta.

Recordó que Alexandrova quedó inconsciente tras el impacto.

"Todo estaba cubierto de sangre", añadió.

El esposo también declaró que otros conductores se detuvieron para ayudarlos y que los servicios de emergencia llegaron al lugar en unos 15 minutos.

La pareja había casado cuatro meses antes del accidente, según el perfil en Instagram de la modelo.

Kseniya Alexandrova representó a Rusia en el certamen Miss Universo 2017. También ejerció como psicóloga, graduada de la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú, según una publicación que colgó en Instagram en noviembre de 2022.

