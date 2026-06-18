jueves 18  de  junio 2026
PODCAST

Voces que transforman el autismo en un camino de amor e inclusión real

La actriz y publicista venezolana Jaidy Velázquez conversa sobre su iniciativa digital "En tu mirada", enfocada en el autocuidado consciente de las madres y cuidadores

La actriz y publicista venezolana Jaidy&nbsp;Velázquez que comparte su historia como madre de Leonardo, un joven de 25 años dentro del espectro autista.

La actriz y publicista venezolana Jaidy Velázquez que comparte su historia como madre de Leonardo, un joven de 25 años dentro del espectro autista.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En un emotivo episodio del podcast de Diario Las Américas, conducido por la periodista Elkis Bejerano , la actriz y publicista venezolana Jaidy Velázquez compartió su conmovedora historia como madre de Leonardo, un joven de 25 años dentro del espectro autista.

Recibir este diagnóstico significó enfrentar un auténtico luto que rompió todas las expectativas iniciales de la maternidad y la sumergió en una profunda negación. Sin embargo, ese quiebre inicial impulsó a la familia a emigrar hacia los Estados Unidos en busca de terapias y mejores oportunidades, iniciando un largo viaje de aceptación donde el dolor original se transformó con los años en un profundo lazo de amor y aprendizaje mutuo.

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El 2 de abril fue declarado en 2007 por la ONU como Día Mundial del Autismo, con el objetivo de dar a conocer este trastorno neurológico y ayudar a liberar a quienes lo padecen y sus familias de los muchos prejuicios a los que hacen frente día a día.
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A través de su iniciativa digital "En tu mirada", Velázquez enfoca sus esfuerzos en el autocuidado consciente de las madres y cuidadores, quienes a menudo se anulan y postergan su propia individualidad en el proceso de crianza. Con herramientas prácticas como el semáforo emocional, enseña que la inteligencia emocional de la familia resulta vital para comprender las desregulaciones conductuales de los hijos, cuyos avances no siguen una línea recta sino que transitan entre notables logros y complejos retrocesos.

Para canalizar el talento de Leonardo, impulsan un emprendimiento de franelas estampadas con personajes diseñados por el propio joven, un proyecto que busca generar una base económica autónoma que dignifique sus capacidades y le garantice independencia para el futuro.

Embed - Autismo: un camino de amor y conquistas

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