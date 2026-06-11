jueves 11  de  junio 2026
ESTRENO

La historia detrás de Patria y Vida en el debut del Podcast de Las Américas

El empresario y filántropo Michael Fux confiesa cómo su reencuentro con Cuba lo llevó a financiar el aclamado documental y analiza el futuro económico de una isla en libertad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Embed - ¿Quién es el hombre que hizo posible el documental Patria y Vida: El Poder de la Música?

El periodismo y la nostalgia compartida encontraron un nuevo espacio en el sur de la Florida. Diario Las Américas inaugura oficialmente El Podcast de Las Américas, un espacio para el relato más humano de historias que han marcado la noticia.

En el primer episodio, la directora de Diario las Américas, Iliana Lavastida, conversa con el empresario y filántropo Michael Fux, que financi el documental Patria y Vida: El Poder de la Música.

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Durante la conversación, Fux expresó los sentimientos que lo atan a su tierra natal, una isla que, según sus propias palabras, "nunca se fue" de su lado.

"Cuba nunca se fue de mi. Porque me acuerdo que hace como nueve años, eran 58 años de haberme ido de Cuba y yo decidí volar a Cuba... Aterrizando, antes de tocar, se me pararon los pelos. Tuve una sensación que nunca había tenido. No importa dónde yo viva, no importa cuánto tiempo pase, Cuba no se va de mí", afirmó Fux .

FUENTE: Redacción

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