Yari Calcano, lista para representar a Estados Unidos en los VINOINFLUENCERS World Awards 2026 en España

MIAMI .- La comunicadora y sommelier Yari Calcano volverá a representar a Estados Unidos en los VINOINFLUENCERS World Awards 2026, uno de los encuentros internacionales que reúne a destacados creadores de contenido, sommeliers, periodistas y comunicadores especializados en el mundo del vino y el enoturismo.

La tercera edición de VINOINFLUENCERS World Awards se celebrará del 17 al 19 de septiembre en Valladolid, Castilla y León, España, y reunirá a aproximadamente 150 comunicadores provenientes de 34 países, además de bodegas, instituciones, marcas, importadores, medios de comunicación y profesionales de la industria vitivinícola.

Para Calcano, esta invitación tiene un significado especial. La venezolana radicada en Estados Unidos regresa al evento después de haber alcanzado el Top 5 en la categoría Wine Communicator durante la edición anterior, un reconocimiento que representó un importante logro personal y profesional al llevar la representación de Estados Unidos a una plataforma internacional dedicada a la comunicación del vino.

“Regresar este año me llena de muchísima ilusión. La experiencia anterior fue increíble y quedar entre las Top 5 en Wine Communicator, representando a Estados Unidos como venezolana, fue un orgullo enorme. Ahora regreso con más ganas de seguir aprendiendo, conectando y compartiendo la cultura del vino con mi comunidad”, expresó Calcano. “Regresar este año me llena de muchísima ilusión. La experiencia anterior fue increíble y quedar entre las Top 5 en Wine Communicator, representando a Estados Unidos como venezolana, fue un orgullo enorme. Ahora regreso con más ganas de seguir aprendiendo, conectando y compartiendo la cultura del vino con mi comunidad”, expresó Calcano.

Como host del podcast “Hoy Vino”, Calcano se ha convertido en una voz que busca acercar el mundo del vino a nuevas audiencias de una manera accesible y entretenida. Su participación en VINOINFLUENCERS World Awards representa también una oportunidad para continuar ampliando la conversación sobre el vino entre las comunidades hispanas y latinoamericanas en Estados Unidos.

Durante tres días, Calcano tendrá la oportunidad de recorrer bodegas y distintos destinos de Castilla y León, participar en catas, conocer nuevas propuestas enológicas y gastronómicas y conectar con profesionales de diferentes mercados.

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La agenda de esta edición comenzará con una plataforma de networking internacional creada para conectar a bodegas, importadores, comunicadores, rutas del vino, instituciones, marcas y profesionales mediante reuniones y encuentros orientados a generar nuevas colaboraciones y oportunidades internacionales.

Con participantes provenientes de 34 países, el evento busca convertir a Valladolid y Castilla y León en una vitrina internacional para el vino, la gastronomía, el patrimonio y el turismo de la región.

“Quiero vivir cada experiencia, descubrir nuevas bodegas, aprender de otros comunicadores y, sobre todo, compartir con mi comunidad todo lo que Castilla y León tiene para ofrecer. El vino tiene una manera maravillosa de conectar personas, historias y culturas, y eso es precisamente lo que más me apasiona”, añadió.

Para más información sobre Yari Calcano y su podcast "Hoy Vino", puede seguirla en Instagram: @yari.calcano @loshispanosunidos