Festival de Comida y Vino en Texas

Texas Hill Country se consolida como uno de los destinos turísticos más populares de Texas y, este otoño, Fredericksburg volverá a ser sede del Festival de Comida y Vino 2026, un fin de semana repleto de buena gastronomía, buenos vinos y grandes experiencias.

Del 22 al 25 de octubre, el festival reúne lo mejor de la cocina regional, los vinos, las bebidas artesanales y la reconocida hospitalidad texana en el corazón de uno de los destinos otoñales más atractivos del país.

Lo que distingue al Festival de Comida y Vino de Fredericksburg es su compromiso con el talento local. Todas las bodegas, chefs, cervecerías y destilerías participantes deben tener su sede en el Texas Hill Country, ofreciendo a los visitantes una auténtica muestra de la región en lugar de una selección de marcas nacionales itinerantes.

Las celebraciones comienzan el jueves 22 de octubre con la Noche de Apertura en Contigo Ranch. Ubicado sobre una pintoresca colina, el evento ofrece un cóctel exclusivo de LALO Tequila, barras especiales de LALO y Tito's Handmade Vodka, además de bocados preparados por chefs y maridados con vinos de productores locales como Turtle Creek Vineyard y Prochnow Winery.

El viernes 23 de octubre, la tradicional Street Dinner transforma el centro de Fredericksburg en un elegante comedor al aire libre, con una larga mesa comunitaria que recorre el corazón de la ciudad. La velada comienza con vinos espumosos y cócteles de Garrison Brothers y Dietz Distillery, seguida de una cena de cuatro tiempos maridada exclusivamente con vinos del Texas Hill Country. Como novedad en 2026, la experiencia Après Garden Party amplía la celebración con una selección de quesos artesanales, chocolate, vino espumoso y martinis.

El sábado 24 de octubre llega el evento más grande del festival: la Gran Degustación (Grand Tasting) en Marktplatz. Más de 75 bodegas, restaurantes, cervecerías y destilerías ofrecerán degustaciones durante toda la jornada. Entre las experiencias destacadas se encuentran el Grape Creek VIP Lounge, el Heath Sparkling Garden, un asado de cerdo entero presentado por Jesse Griffiths x Millscale, el nuevo Rosé Garden, la Surtierra Tequila Cantina y una Silent Disco organizada por Slate Theory.

El fin de semana concluye el domingo 25 de octubre con el Waterfront Brunch en Fischer & Wieser Farmstead. Los asistentes podrán disfrutar de un desayuno almuerzo preparado por reconocidos chefs, vinos de Fischer & Wieser y música en vivo en el hermoso entorno junto al agua detrás de Das Peach Haus, el broche perfecto para un fin de semana dedicado a celebrar los sabores del Texas Hill Country.

Para obtener más información, visite fbgfoodandwine.com.

Cómo llegar

Fredericksburg es fácilmente accesible por carretera. Los viajeros también pueden volar a San Antonio o Austin y alquilar un automóvil para disfrutar de un recorrido panorámico hacia el Texas Hill Country.

Hospedaje

Fredericksburg ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento, incluyendo hoteles, moteles de propiedad local, pequeñas posadas, alquileres vacacionales, casas de huéspedes y tradicionales bed & breakfasts.

Durante nuestra visita nos hospedamos en Hoffman Haus, invitados por la galardonada firma de relaciones públicas Geiger & Associates. Ubicado a solo una cuadra de Main Street, donde se concentra la mayor parte de la actividad, el alojamiento ofrece al mismo tiempo privacidad y tranquilidad.

Hoffman Haus combina la arquitectura tradicional texana con un estilo contemporáneo, utilizando la madera rústica como elemento principal para crear un ambiente cálido y acogedor.

Cada mañana, el desayuno se entrega directamente en la puerta de la habitación, cuidadosamente presentado en una canasta de picnic.

Para más información, visite el Fredericksburg Convention & Visitor Bureau.