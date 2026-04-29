Yerling Hostos impulsa desde Miami "Fracáxito", el movimiento que transforma las caídas en crecimiento personal

MIAMI – En una ciudad donde el éxito muchas veces se mide por resultados visibles, la empresaria, comunicadora y coach de vida Yerling Hostos presentó una propuesta distinta: mirar el fracaso no como derrota, sino como parte necesaria del proceso para avanzar.

El pasado 25 de abril, en el EVEN Hotel, Hostos celebró el lanzamiento oficial de Fracáxito, movimiento con el que busca inspirar a la comunidad hispana a sanar desde la vulnerabilidad, transformar sus caídas en impulso, y redefinir el significado del éxito.

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Durante la velada, que reunió a más de 150 invitados, la líder venezolana también presentó su nuevo libro del mismo nombre y recibió un reconocimiento especial de la ciudad de Doral por su significativo aporte a la comunidad, a través de su labor como emprendedora, coach personal y autora, con la que ayuda a las personas a perseguir sus metas con confianza y determinación.

“Elogiamos su liderazgo y su compromiso con el crecimiento personal, y celebramos el impacto positivo que sigue teniendo en nuestra comunidad y más allá”, dijo el concejal de Doral, Rafael Pineyro, quien fue el encargado de sorprender a Hostos con el reconocimiento.

“Fracáxito nace para recordarle a la gente que no está rota por haber caído. Todos tenemos procesos difíciles, pero también la capacidad de levantarnos con más fuerza”, expresó Yerling Hostos a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La noche convocó a celebridades, empresarios, creadores de contenido y figuras de la comunidad latina de Miami. Entre los asistentes estuvieron Gaby Espino, Scarlett Ortiz, Jules Burkle, Alberto Barradas, Jacquie Márquez, Ligia Petit, Luis Moro y Paul Montiel, entre otros invitados.

Un mensaje que conecta con miles de personas

Con una comunidad digital que supera las 100 mil personas en redes sociales, Yerling Hostos ha logrado construir una audiencia interesada en temas de crecimiento personal, propósito y resiliencia.

“Fracáxito es una comunidad en español que invita a las personas a mirar sus heridas sin vergüenza, a entender sus procesos y a descubrir el valor escondido detrás de cada tropiezo”, afirmó.

A través de mensajes motivacionales, entrevistas, dramatizaciones y herramientas emocionales, la empresaria ha convertido su experiencia personal en una plataforma de apoyo para quienes buscan reinventarse.

“Quiero que cada persona entienda que una caída no define su historia. Lo que realmente la define es lo que decide hacer después”, agregó.

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Libro, podcast y una gira de conferencias

Durante el evento se presentó oficialmente el libro Fracáxito, obra en la que Hostos comparte reflexiones, herramientas y experiencias reales para quienes atraviesan momentos de cambio o desean reconstruirse. También se anunció el estreno de un podcast que comenzará en mayo, así como una próxima gira de conferencias enfocada en vulnerabilidad, transformación personal y resiliencia.

“Este movimiento no termina en un evento. Es una conversación que apenas comienza y que quiero llevar a cada persona que hoy necesita volver a creer en sí misma”, señaló. “Este movimiento no termina en un evento. Es una conversación que apenas comienza y que quiero llevar a cada persona que hoy necesita volver a creer en sí misma”, señaló.

La velada también incluyó una propuesta artística con una máscara simbólica y un tráiler conceptual que representó el recorrido humano entre el dolor, la lucha interna y la superación.

En tiempos marcados por ansiedad, pérdidas emocionales, reinvención profesional e incertidumbre económica, el mensaje de Yerling Hostos busca abrir espacio a una conversación necesaria.

“Fracasar no es el final. Muchas veces es el inicio de la versión más fuerte, sabia y auténtica de nosotros mismos”, concluyó.

Para más información sobre Yerling Hostos, visite su cuenta de Instagram @yerlinghostos o su sitio web oficial.