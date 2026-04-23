jueves 23  de  abril 2026
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Músico argentino Charly García es sometido con éxito a una cirugía de riñón

García recibe tratamiento de diálisis y permanece internado en observación en el privado Instituto del Diagnóstico de la capital argentina

El músico argentino Charly García. (EFE)

El músico argentino Charly García. (EFE)

BUENOS AIRES.- El legendario músico argentino Charly García, de 74 años, fue sometido con éxito a una cirugía de riñón y permanece internado con evolución favorable, informó este miércoles por la noche su representante citado por la prensa local.

García fue sometido a una nefrectomía parcial, una cirugía donde le extirparon una parte del riñón, un procedimiento que estaba programado, dijeron allegados al artista al programa de televisión LAM que se emite por el canal de televisión A24.

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"Salió todo bien", dijo la fuente mediante un mensaje enviado al programa de televisión.

García recibe tratamiento de diálisis y permanece internado en observación en el privado Instituto del Diagnóstico de la capital argentina.

Homenajes

La leyenda del rock argentino se ha dejado ver recientemente en varios eventos culturales e incluso en uno de los recitales que brindó en Buenos Aires la banda británica AC/DC en el estadio Monumental de River Plate.

En 2025 fue homenajeado con el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires como personalidad destacada de la cultura.

También en 2025 recibió el premio Konex de Brillante por su contribución a la música popular.

FUENTE: AFP

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