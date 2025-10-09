Zubi Group y FYI Yachts presentan lanzamiento del libro "Book of RockStar Leaders" en una velada con champán y caviar

La glamorosa velada reunió a líderes, figuras clave y personalidades de los medios para brindar por el lanzamiento del libro al estilo miamense.

Miami – Zubi Group y FYI Yachts presentaron el muy anticipado Book of RockStar Leaders con una exclusiva celebración de champán y caviar a bordo del lujoso yate Salevita en Coconut Grove. La glamorosa velada reunió a líderes, figuras clave y personalidades de los medios para brindar por el lanzamiento del libro al estilo miamense.

Los invitados disfrutaron de champán, caviar y vistas panorámicas de la bahía mientras celebraban el legado y el liderazgo que se reflejan en la publicación. Entre las asistentes destacadas se encontraban personalidades de la televisión como Laurie Jennings y Marta Bloom; las filántropas Ana VeigaMilton y Krystyna Laukin; así como los destacados líderes Colin Cowie, Naty Díaz, Osirys Méndez, Sabrina Vela y Lili Somoano junto a sus hijas, en representación de Doral Automotive Group.

velada libro - Cortesía La glamorosa velada reunió a líderes, figuras clave y personalidades de los medios para brindar por el lanzamiento del libro al estilo miamense. Cortesía/Foto: Alberto Tamargo | @aetphoto715

“A lo largo de mi carrera, he tenido el privilegio de construir, crear y conectar en siete industrias diversas, lanzando marcas, dando forma a negocios y haciendo realidad visiones”, declaró Emily Zubi, directora ejecutiva de Zubi Group.

“Sin embargo, son las personas, los líderes y las estrellas de rock quienes me han enseñado las lecciones más valiosas. Este libro trata sobre ellos”. “Sin embargo, son las personas, los líderes y las estrellas de rock quienes me han enseñado las lecciones más valiosas. Este libro trata sobre ellos”.

El Book of RockStar Leaders es una iniciativa de Zubi Group que honra a pioneros de la industria y creadores de cambios en la comunidad. Cada líder que aparece en el libro fue nominado y seleccionado personalmente por su destacada contribución e influencia. Una parte de las ganancias de la venta del libro se donará a iniciativas de concientización sobre el cáncer de mama lideradas por la organización sin fines de lucro Pink Luminous Advocacy Project.

El evento fue posible gracias al generoso apoyo de socios que representan el espíritu de lujo, liderazgo y comunidad, como FYI Yachts, Emily Zubi International, Petal Cartel, Wine 41, Casa Noosh, V2 Jets y Mendez Vela Medal Design.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Suheyl Hernandez | Real Estate Coach (@suheyl14)

Acerca de The Zubi Group

The Zubi Group es una agencia boutique “SPARKETING ©” dirigida por la galardonada CEO Emily Zubi. Como la primera latina en romper barreras en Wall Street, Emily aporta más de 30 años de experiencia en publicidad y capital privado para ayudar a las marcas a prosperar en la era de la inteligencia artificial.

Su enfoque distintivo enfatiza la Responsabilidad Social Corporativa, mostrada a través de su potente plataforma, Miami Women Who Rock, que promueve el liderazgo, el impacto y el empoderamiento. La cartera de clientes de la agencia abarca salud y bienestar, biotecnología de células madre y marcas de lujo, incluyendo compañías de jets privados y yates.

Para más información, visite: http://www.miamiwomenwhorock.org

Instagram: @miamiwomenwhorock