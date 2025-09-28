domingo 28  de  septiembre 2025
Mujeres líderes en Miami impulsan el empoderamiento femenino

Organizada por Arpi Group, la conferencia Mujer360+ destacó voces de mujeres que inspiran con liderazgo, resiliencia y visión de futuro

Fabiola Angulo, María José Jiménez, Milena Liascovitz y Sandra Quintero.

 Fabiola Angulo, María José Jiménez, Milena Liascovitz y Sandra Quintero.

Cortesía/ Arpi Group
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI.- ¡Energía, inspiración y liderazgo al máximo! Así se vivió la primera edición de Mujer360+, una jornada donde cuatro mujeres imparables transformaron el escenario de Arpi Group en un auténtico laboratorio de sueños, estrategias y conexiones.

Las protagonistas fueron Sandra Quintero, estratega y comunicadora que reta a pensar distinto; María José Jiménez, experta en finanzas que derriba mitos sobre el poder económico de las mujeres; Fabiola Angulo, empresaria y filántropa que impulsa plataformas editoriales de emprendimiento latino; y Milena Liascovitz, referente en gestión de proyectos y desarrollo de negocios.

Voces que inspiran

Durante el encuentro, cada panelista se esforzó por convertirse en un espejo de valentía y visión. Hablando de liderazgo consciente, resiliencia y negocios con propósito, todas lograron conectar con una audiencia que no solo escuchó, sino que se sintió parte de un movimiento imparable.

“Ser líder no es tener todas las respuestas, es tener el valor de hacer las preguntas correctas”, aseguró Sandra Quintero, invitando a las asistentes a abrazar la vulnerabilidad como motor de crecimiento.

“El dinero también habla femenino. Aprender a gestionarlo es aprender a conquistar nuestra libertad”, afirmó María José Jiménez, desatando aplausos y sonrisas de complicidad.

“Cuando una mujer emprende, no solo crea un negocio: crea esperanza, empleo y comunidad”, recordó Fabiola Angulo, resaltando la fuerza transformadora del emprendimiento latino.

“Las conexiones no son contactos, son puentes. Y los puentes nos llevan siempre más lejos si los cruzamos juntas”, señaló Milena Liascovitz, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Un movimiento que apenas comienza

La producción de Arpi Group brilló por su impecable organización y por la cercanía que permitió a las asistentes compartir de tú a tú con las líderes invitadas. Con una atmósfera íntima y poderosa, Mujer360+ no fue solo un evento: fue el inicio de un movimiento que busca amplificar las voces femeninas que transforman realidades y abrir camino a las nuevas generaciones.

“Hoy confirmamos que cuando las mujeres nos unimos, no hay techos de cristal, solo cielos abiertos para volar juntas”, coincidieron las ponentes al cierre de la jornada.

Mujer360+ promete regresar más grande, más fuerte y con una misión clara: seguir demostrando que el futuro se escribe en femenino, y que ese futuro ya está aquí.

Para más información sobre esta iniciativa, visite www.lider360magazine.com

