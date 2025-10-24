Days to Shine abre su edición 2025 en Miami con brillo, emoción y orgullo latino

Momento simbólico de apertura: el corte de cinta marca oficialmente el inicio de Days to Shine Miami, una celebración del talento, la innovación y la inspiración.

Miami — El espíritu latino vuelve a brillar este fin de semana en la Ciudad del Sol con la llegada de la segunda edición de Days to Shine, un evento que celebra la cultura, la creatividad y el empuje de mujeres valientes de nuestra comunidad.

La apertura oficial tuvo lugar la noche del jueves en The Hangar at Regatta Harbour, en Coconut Grove, con la Pink Gala, conducida por Pamela Sued, que reunió a más de mil invitados, entre ellos destacadas figuras del mundo del entretenimiento, la filantropía, los medios de comunicación y los negocios.

Durante la ceremonia inaugural, varios de los líderes de la plataforma compartieron sus impresiones y las emociones que despierta un acontecimiento de este tipo, concebido para inspirar, conectar y celebrar el brillo latino en todas sus expresiones.

El corte de cinta estuvo encabezado por Evelyn Betancourt, líder y fundadora del proyecto; Vicky Naut, cofundadora; Emilio Estefan, quien este año se unió como socio a la iniciativa; Luz María Doria, vicepresidenta del programa televisivo Despierta América de Univision; David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana; Nacho Meyer, presidente de Univision; y Erick García, presidente de TelevisaUnivision Estados Unidos.

En el escenario, la emoción se hizo sentir con la presentación de la talentosa compositora cubana Lena Burke, quien antes de interpretar la canción Shine Baby Shine pidió un aplauso para Emilio Estefan, autor y productor de ese himno de alegría e insignia de Days to Shine. También Carlos Baute dijo presente, interpretando temas de su repertorio musical e interactuando con el público entre sonrisas y selfies, fiel a su carisma.

Con la frase que se convirtió en grito de victoria —“Own your joy, choose to be happy”— comenzó una fiesta pintada de rosado, llena de energía, música, alegría y optimismo, que se extenderá durante todo el fin de semana.

El viernes marcó el inicio oficial de las actividades, con una programación variada pensada para todos los asistentes: música en vivo, áreas de comida, espacios interactivos, venta de ropa y bisutería de emprendedores locales, y un espacio fotográfico “instagrameable” que se ha convertido en punto obligado para capturar recuerdos.

El sábado el recinto abrirá nuevamente sus puertas desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde con una serie de conferencias, entre las que destacan profesionales como Walter Rizo, Gabriela Berrospi, Cibeles De Freitas, Helga Terán, Oly García, Erika Ender, Daniela Ospina, Regina Carrot, Gian Carlos Morello, Adriana Gallardo y Johanna Cedeño, entre otros.

Entre los talleres programados se incluyen: • ¿Cuánto importa el mindset en la creación de la vida que deseas?, con Mía Astral. • Juntas por la salud de la mujer, con la guía de los doctores Ingrid Paredes (OBGYN, experta en menopausia y perimenopausia), Jane Emilie Méndez (MD, FACS), David Mattos (MD, MBA) y John Paul Díaz (MD, FACOG, FACS), moderado por Annabelle Blum, Lifestyle Creator de Baptist Health South Florida. • El dinero no da la felicidad… ¡pero ayuda a conseguirla!, con Orlando Montiel, Yoel Sardiñas, David Scheuer y Yasmin Peña.

Los moderadores de las conferencias son Francisca Lachapel y Alan Tacher.

Por otra parte, entre los momentos más especiales del fin de semana estará la presentación de “La verdad muere de pie”, un libro del presentador de televisión Raúl González, junto a Merce Villegas.

Y mientras la edición de Miami continúa hasta el domingo, ya se siente la ilusión por su próxima parada: la ciudad de Nueva York, donde promete seguir contagiando buena vibra, felicidad y ese brillo que solo el corazón latino sabe reflejar, aseguraron sus organizadores.

Days to Shine es mucho más que un evento: es una plataforma para celebrar el talento, la diversidad y la pasión que definen a la comunidad latina que llegó para quedarse entre nosotros.