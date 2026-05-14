Ainara, ballerina

Esta semana, el Wortham Theater Center de Houston dará lugar a la final internacional de ballet joven YAGP (Youth America Grand Prix), una competición que reúne los mejores talentos bajo el cielo de la danza.

“Stars of today meet the stars of tomorrow” es el eslogan de este año y, precisamente, vengo a hablar de una estrella del mañana que ya comienza a dar sus brillos. Ainara Reina Piqueras, una bailarina de 13 años, cuyo talento y constancia la ha llevado a ser invitada a la final del Youth America Grand Prix. Su paso por Vicenza no sólo ha hipnotizado a los jurados, le ha ofrecido alas tal un ángel, a fin de volar por los lagos de Norteamérica y danzar en la noche tejana.

Su gesto y forma, tan suave y sostenida en variaciones como Raimunda, hace de las tablas escenario de sensibilidad y belleza, de luz humana. En el Concurso de Danza Vaslav Nijinsky fraguó tres medallas de oro (clásico individual, contemporáneo individual y grupal clásico) con la interpretación de la variación de Talismán, además de recibir el Premio del gran fotógrafo Jesús Vallinas.

Ainara, de herencia flamenca, cautiva duendes y musas, su interpretación de La Esmeralda la encarna en Nuestra Dama de París, haciéndose ciudad y lluvia, tambor y sangre. “¡Un hito emocionante!” afirma YGP Europe sobre su papel en Vicenza “Ofreció una magnífica actuación de danza clásica, haciendo gala de elegancia, precisión y seguridad sobre el escenario.”

Su paso por clases magistrales con bailarines de la talla de Gennadi Saveliev, Cristina Saso o Luca Masala, no sólo le han brindado conocimientos y oficio en la danza, también le han significado oportunidades profesionales y numerosas becas en Europa.

“Esta pequeña pero gran bailarina, posee unos dotes y un talento para la danza fuera de lo común” escribió Antonio Canales, maestro del baile flamenco y solista del Ballet Nacional de España. Y también las palabras de Virginia Valero Alcaide, Catedrática de Danza Clásica en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid “se caracteriza por la precisión, la musicalidad y una comprensión progresiva del lenguaje académico de la danza clásica” nos acercan a comprender que estamos ante un talento insólito.

A tan corta edad ha superado los límites de la expresión, engastando sensibilidad y técnica como engastan diamantes en las tiaras. De y por Ainara viene, atraviesa y viaja la música.