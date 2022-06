12 balseros cubanos están desaparecidos tras naufragio

"De repente, escuchábamos voces, pero no los veíamos en el agua. Encontramos a uno y empezamos a rastrear la zona. Estaban todos dispersos, como a un kilómetro a la redonda. Subimos a ocho cubanos y de inmediato dimos aviso a la Guardia Costera para iniciar con los protocolos correspondientes", relata el capitán Triguero.

Eran 20 los balseros, pero los argentinos solo pudieron encontrar a esos ocho. Los rescatados son todos hombres: dos de 60 años y los otros seis de alrededor de 30.

"Las dos personas mayores estaban más comprometidas, pero según informaron, ya se encuentran bien. Pudo haber pasado cualquier cosa, porque estuvieron más de diez horas ahí en el mar, incluso aparecer tiburones", agregó Triguero.

DIARIO DE CUBA subraya que el capitán decidió documentar todo el proceso desde el rescate hasta el trasbordo para presentar a la Guardia Costera de EEUU. En un video publicado en Instagram por Triguero, se escucha cómo los cubanos se lamentan por la llegada de la Guardia Costera. Uno dijo que prefería volver a tirarse al agua y ahogarse antes de regresar a la Isla: "Yo pa' Cuba no voy, me tiro y me ahogo pal' carajo"

Una vez dada la alerta, llegaron tres barcos de la Guardia Costera para llevarse a los cubanos. Luego del trasbordo, las autoridades desplegaron un intenso operativo para buscar a los balseros perdido. Habían salido el viernes desde La Habana en una lancha y se dirigían a EEUU.

"Se tiraron al mar y tenían la idea de llegar a destino nadando, pero la corriente los llevaba mar adentro. Una de las corrientes más importantes es la del Golfo, así que eso también los comprometía. Cualquier intento para nadar ahí los llevaba a la deriva", explicaron los argentinos.

"Ya no les importaba llegar a EEUU, querían salvarse. Así que los ordenamos, les dimos agua y le pusimos los chalecos. Entendimos la euforia de salvarse, pero teníamos que activar el protocolo porque no sabíamos quiénes eran los que subían al barco", señaló Guillermo en diálogo con TN.

Hasta el momento, la Guardia Costera de EEUU no ha publicado ninguna información sobre este suceso y no se tienen noticias de los 12 balseros que no pudieron ser rescatados.

Por otra parte, la Guardia Costera de EEUU informó a través de Twitter de la entrega de 20 balseros cubanos a las autoridades de las Bahamas este lunes.

DIARIO DE CUBA destaca que la operación la desarrolló la tripulación del barco Cutter Manowar. Los balseros cubanos habían sido rescatados en aguas bahamesas el jueves.

Por último, desde el domingo la Guardia Costera de EEUU busca al cubano Carlos Alberto Rosell Ojeda, de 56 años, quien fue visto por última vez en el agua cerca de Fort Zachary Taylor, Cayo Hueso.

La Guardia Costera ha dado la voz de alarma con respecto a este cubano a través de Twitter, pero no ha especificado si se trata de un balsero o de un residente en EEUU. Solo ha difundido la foto del desaparecido en un carnet de identidad cubano y ha publicado el numero de teléfono 305-292-8727 por si alguien puede brindar información sobre su paradero.