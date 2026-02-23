Aumentan peticiones de amnistía para presos y perseguidos políticos; jueces se niegan a recibirlas

Familiares de presos políticos, quienes realizaron una huelga de hambre de casi una semana que finalizó la víspera, permanecen afuera de la prisión de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas el 20 de febrero de 2026.

CARACAS. - A cuatro días de ser aprobada la cuestionada Ley de Amnistía , las solicitudes de aplicación del beneficio en casos de presos políticos y víctimas de persecución va en aumento debido a la presión de familiares que esperan la liberación de los detenidos ante la lentitud del proceso de excarcelaciones que anunció el régimen hace más de un mes.

Este lunes, la ONG Foro Penal informó que presentó ante el Parlamento una solicitud para que evalúe la aplicación de la ley en los casos de 232 presos políticos a los que correspondería la libertad plena por vía de esta norma y permanecen encarcelados.

Hasta el momento, 65 personas han obtenido libertad plena a partir del 19 de febrero, cuando se aprobó la ley, según dijo la ONG, lo cual representaría un pequeño porcentaje de las personas que continúan tras las rejas por motivos políticos.

Se informó que familiares de los presos políticos comenzaron a llenar la sede del Foro Penal, en Caracas, en busca de apoyo para hacer las solicitudes, ante la presencia del coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025980065628991942&partner=&hide_thread=false #23F 12:00pm Seguimos con familiares de presos políticos y expresos políticos liberados, desde las oficinas del @ForoPenal, también con la presencia especial de Gianluca Rampolla, coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Venezuela. @ONUHumanRights pic.twitter.com/VIuVWWgqCy — Foro Penal (@ForoPenal) February 23, 2026

Amnistía con obstáculos

La concesión de la amnistía no está exenta de obstáculos.

Un grupo de periodistas acudió al Palacio de Justicia para introducir sus peticiones de sobreseimiento, de acuerdo con el artículo 11 de la ley, pero los tribunales en materia de terrorismo negaron sus solicitudes, según denunció este lunes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que agrupa a periodistas.

“El SNTP asistió y acompañó hoy a un grupo de periodistas en el Palacio de Justicia, quienes introducirían sus peticiones de sobreseimiento, de acuerdo con el artículo 11 de la misma Ley. Ningún tribunal recibió los escritos, aunque se trata de un trámite estrictamente secretarial”, escribió el organismo gremial en su cuenta de X, y explicó que en los juzgados afirmaron no tener “despacho” .

Y agregó que tampoco fueron recibidos en la Unidad de Recepción de Documentos (URD), una oficina en el Palacio de Justicia que distribuye los oficios a los jueces.

Según el Sindicato, la negativa de los tribunales para recibir los escritos “constituye una denegación de justicia y una violación directa del mandato legal vigente, así como del principio de celeridad y del carácter de orden público de esta ley”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2025968840987857257&partner=&hide_thread=false #URGENTE | Los tribunales con competencia en terrorismo se negaron este #23Feb a recibir las solicitudes de sobreseimiento que, conforme a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, pueden presentar las propias víctimas.



El #SNTP asistió y acompañó hoy a un grupo de… — SNTP (@sntpvenezuela) February 23, 2026

FUENTE: Con información EFE, red X Foro Penal, SNTP