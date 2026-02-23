Nuevo ataque de EEUU contra narcolancha en el Caribe deja tres muertos

WASHINGTON — Un ataque contra una presunta lancha de narcotraficantes mató a tres personas este lunes en el Caribe , informó el Comando Sur estadounidense.

Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones cargadas de drogas a principios de septiembre, y el último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña a por lo menos 150.

"La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico", señaló el Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región, en una publicación en X que incluye un video de una lancha inmóvil siendo destruida por una explosión.

Ataque cinético letal

"Tres narcoterroristas varones han muerto durante esta acción. Ningún militar estadounidense ha sufrido daño", indicó el Mando Sur en un comunicado publicado en redes sociales.

El ataque se ha lanzado por orden del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan. "La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal sobre una embarcación operada por una organización clasificada como terrorista", explicó.

"Los datos de Inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por una ruta conocida del narcotráfico en el Caribe y que practicaba operaciones de narcotráfico", añadió.

Este nuevo ataque forma parte de la denominada Operación Lanza del Sur, iniciada por Washington en septiembre del pasado año, que ha causado la muerte de más de un centenar de personas y que se encuentra envuelta de polémica por no respetar los Derechos Humanos, según indicó la ONU.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos afirman que los ataques constituyen supuestas ejecuciones extrajudiciales contra el crimen organizado, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan, según ellos, una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Washington invoca la misma legislación estadounidense que permitió durante más de dos décadas los ataques contra grupos yihadistas, como Al Qaeda, en África o Asia, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El Pentágono ha desplegado una gran fuerza naval en el Caribe, donde en los últimos meses sus fuerzas han atacado embarcaciones de contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo la captura del exgobernante izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press