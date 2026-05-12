45 ONG venezolanas piden investigación internacional sobre muerte del preso político Víctor Quero

El preso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas falleció, bajo custodia del régimen, en julio de 2025. Las autoridades informaron de su fallecimiento el 7 de mayo de 2026

CARACAS.- Un grupo de 45 ONG venezolanas de derechos humanos pidieron una investigación internacional independiente sobre el fallecimiento del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte permaneció oculta durante meses mientras sus familiares exigían información sobre su paradero y estado de salud. El régimen informó del deceso del detenido el pasado 7 de mayo, pese a que sucedió en julio de 2025.

"Ante la magnitud de lo ocurrido, consideramos indispensable la conformación de una Comisión de Investigación Internacional Independiente, con participación y liderazgo de organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos, que permita esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar verdad y justicia para las víctimas y sus familiares" , sostuvieron las organizaciones en un comunicado.

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Destacaron que esa comisión debería contar con expertos internacionales independientes y acompañamiento de mecanismos especializados de Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos, "incluyendo instancias con experiencia en investigación de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal, así como peritos forenses internacionales que contribuyan a garantizar independencia, credibilidad y confianza pública en el proceso".

Las ONG puntualizaron que los ciudadanos venezolanos no cuentan con garantías suficientes de imparcialidad, transparencia y confianza en las investigaciones que puedan adelantar las instituciones nacionales.

"La actuación del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otras instancias estatales vinculadas a la materia, incluyendo el denominado Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, ha estado marcada por la opacidad, la ausencia de resultados verificables y la falta de rendición de cuentas en casos previos de violaciones a los derechos humanos", denunciaron.

Dentro de las organizaciones que firmaron el comunicado se encuentran Acceso a la Justicia, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Laboratorio de Paz; el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Redes Ayuda, Observatorio Venezolano de Prisiones; Transparencia Venezuela, Un Mundo sin Mordaza, Ideas por la Democracia y Movimiento Vinotinto.

Acusaciones de terrorismo

Las organizaciones recordaron que Víctor Hugo Quero Navas fue detenido arbitrariamente en el contexto de la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude del exdictador Nicolás Maduro. El hombre de 51 años fue procesado bajo acusaciones vinculadas con el terrorismo, "en un patrón ampliamente denunciado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos".

Durante su detención, sus familiares denunciaron desaparición forzada de corta duración, incomunicación prolongada, obstáculos para conocer su estado de salud y graves violaciones al debido proceso.

La madre del preso fallecido, Carmen Teresa Navas (82 años), estuvo meses buscándolo sin recibir respuesta precisa.

"Diversas acciones judiciales destinadas a proteger sus derechos, incluyendo recursos de hábeas corpus, fueron rechazadas por las autoridades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor ante el riesgo para su vida e integridad personal. Pese a ello, el Estado venezolano negó información efectiva a sus familiares y rechazó su inclusión en medidas de excarcelación y amnistía otorgadas a otras personas detenidas", indicaron las organizaciones en el comunicado.

Las ONG también pidieron la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

FUENTE: Con información de Justicia, Encuentro y Perdón