lunes 11  de  mayo 2026
VENEZUELA

Iglesia Católica exige responsabilidades de la muerte de preso político, denuncian otro fallecido en la cárcel

Obispos venezolanos instan al Fiscal y a la Defensora del Pueblo a que investiguen con independencia el deceso de Víctor Quero Navas bajo custodia del Estado

Carmen Navas, madre del preso político Víctor Quero Navas, finalmente conoció que su hijo fue asesinado hace más de un año, en Caracas, el 7 de mayo de 2026.

Carmen Navas, madre del preso político Víctor Quero Navas, finalmente conoció que su hijo fue asesinado hace más de un año, en Caracas, el 7 de mayo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), máxima institución de la Iglesia Católica que agrupa a los obispos del país, instó a la Fiscalía que dirige al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a "actuar con verdadera autonomía e independencia" en la investigación sobre la muerte del preso político Víctor Quero Navas y exigió establecer la responsabilidad de funcionarios en el hecho.

"Es imperativo determinar las responsabilidades penales y administrativas de aquellos funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que un joven venezolano muriera en el olvido, sin acceso a su familia y privado del debido proceso", afirmó la CEV en un comunicado con motivo del Día de la Madre este domingo.

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Carmen Navas, madre de Quero, "personifica el viacrucis de tantas familias venezolanas", dijo la institución católica en un mensaje de solidaridad por su dolor y "su incansable búsqueda, marcada por el hostigamiento y la incertidumbre”.

Muerte "ilícita" de Quero

La firme posición de la Iglesia se hizo pública en medio de la indignación por la muerte de Quero bajo custodia del Estado y por el silencio de los funcionarios que en cadena ocultaron el hecho a la madre mientras pedía saber del paradero de su hijo.

Víctor Quero fue detenido el 3 de enero de 2025 en el contexto de las protestas poselectorales y el Servicio Penitenciario informó por primera vez el 7 de mayo pasado que el preso político había fallecido. Cuatro días más tarde, la policía de investigaciones (Cicpc) y luego la fiscalía iniciaron la averiguación, según comunicados oficiales.

Organizaciones de derechos humanos también exigen la apertura de una investigación imparcial según los estándares del Protocolo de Minnesota sobre Muertes “Potencialmente Ilícitas” referidas a fallecimientos bajo la custodia del Estado. Y también rendir cuentas.

No obstante señalan contradicciones y omisiones en los resultados de la autopsia forense en el cuerpo de Quero, así como anomalías en la exhumación ordenada por el fiscal general Larry Davoe.

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Otro preso político fallecido

Mientras se exigen responsabilidades de funcionarios que intervinieron en la cadena de omisiones y violaciones de derechos en el caso Quero, se denunció la muerte de otro preso político bajo custodia del Estado al estar encarcelado en el estado Anzoátegui, en la zona central de Venezuela.

El exconcejal del municipio Anaco José Manuel García Sabino apareció muerto en los calabozos de la policía local, reportó el abogado Zair Mundaray por la red X.

“Otro crimen de Estado”, aseveró y señaló al alcalde y a dos concejales de “persecución, amenazas y un expediente por estafa y lo llevaron preso, ahora está muerto”. El abogado y exfiscal exigió que se investigue esta muerte en cautiverio.

Con este nuevo fallecimiento aumenta 31 la cifra de presos políticos muertos en cárceles venezolanas, según las ONG.

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FUENTE: Con información de EFE, abogado Zair Mundaray, red X

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