domingo 10  de  mayo 2026
VENEZUELA

Madre de preso político fallecido bajo custodia del chavismo pide la verdad sobre "cómo y cuándo" murió

"Me mataron a mi hijo. Nunca me dejaron verlo. El dolor de una madre no lo supera nadie”, dijo Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero

Carmen Navas, madre del preso político Víctor Quero Navas, finalmente conoció que su hijo fue asesinado hace más de un año, en Caracas, el 7 de mayo de 2026.

Carmen Navas, madre del preso político Víctor Quero Navas, finalmente conoció que su hijo fue asesinado hace más de un año, en Caracas, el 7 de mayo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, pide al chavismo que informe con claridad sobre las circunstancias en las que falleció su hijo.

A través de un video, difundido por la periodista Maryorin Méndez, Navas solicitó a las autoridades que expliquen “cómo y cuándo murió”. El régimen informó a la señora el jueves sobre la muerte del detenido luego de pasar 16 meses recorriendo cárceles, tribunales, hospitales y organismos públicos sin recibir información.

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"Con la experticia (exhumación) que se hizo, quiero saber en qué tiempo murió mi hijo y por qué. El (médico) que supuestamente lo operó en el hospital militar, como dice la fiscalía, bueno, que aparezca y diga, porque mi hijo no tiene 10 ni 8 años ni 8 meses de muerto”, sostuvo.

Navas, de 82 años, dijo en su mensaje: "Me mataron a mi hijo. Nunca me dejaron verlo. El dolor de una madre no lo supera nadie”.

“El 24 de julio de 2025, a las 11:25 pm falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”, señaló el comunicado del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

Quero fue trasladado al Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo, en Caracas, “tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”, dijo el régimen. Sin embargo, el caso está lleno de opacidad, dudas y la desaparición forzada de Víctor Hugo Quero Navas desde su detención el 1 de enero de 2025.

La versión oficial es que el detenido de 51 años fue sepultado inmediatamente porque no ubicaron a la familia, lo cual contradice las diligencias de su madre.

Violación de protocolos

La Federación Médica Venezolana (FMV) señaló que el caso no solo representa una tragedia humanitaria, sino una grave vulneración de los protocolos médicos y legales.

Destacaron que el silencio institucional de 16 meses y la falta de registro accesible constituyen una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y pueden calificarse como tratos crueles, dada la angustia prolongada causada a los familiares.

Para la FMV, los profesionales de la salud involucrados en la atención de Quero y en la firma de su acta de defunción podrían enfrentar responsabilidades específicas.

Por su parte, el abogado Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dijo que el caso de Víctor Quero revela una “sociedad gubernamental de cómplices” que abarca desde la Dirección General de Inteligencia Militar, DGCIM, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo hasta la dirección de la cárcel El Rodeo I y el personal del Hospital Militar.

“Es imposible que el Estado no supiera su paradero. La identificación que colocaron en su tumba los delata. Esa es la prueba de que él sí dio sus datos y estaba plenamente identificado”, sostuvo Prado.

FUENTE: Con información de Maryorin Méndez/TalCual /El Pitazo

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