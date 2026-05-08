Exhuman cuerpo de preso político muerto bajo custodia del régimen venezolano

El 8 de mayo de 2026, peritos forenses exhumaron el cuerpo del preso político Víctor Navas en el cementerio Parque Jardín La Puerta, en Caracas. El Ministerio de Prisiones de Venezuela reconoció el 7 de mayo la muerte bajo custodia del preso político, casi un año después de su fallecimiento y tras meses de búsqueda por parte de su madre. Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, fue arrestado en enero de 2025 acusado de terrorismo, un cargo utilizado habitualmente para encarcelar a disidentes durante el régimen del depuesto disctador Nicolás Maduro.

MIAMI.– Las autoridades venezolanas exhumaron este viernes el cuerpo del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte bajo custodia estatal ocurrió en julio de 2025, pero fue reconocida oficialmente casi diez meses después, en un caso que desata nuevas denuncias contra el régimen por desaparición forzada y opacidad institucional.

Familiares de Quero Navas denunciaron durante meses su desaparición forzada, luego de que fuera detenido en su vivienda a comienzos de 2025 bajo acusaciones de “terrorismo”, cargos frecuentemente utilizados contra opositores y disidentes en Venezuela.

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"Sin respuesta"

Su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años, recorrió cárceles, tribunales y organismos oficiales sin obtener información sobre el paradero de su hijo. Mientras ella exigía pruebas de vida y respuestas del Estado, el cuerpo de Quero ya había sido enterrado por las autoridades.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario admitió finalmente que Quero Navas falleció el pasado 24 de julio de 2025 tras ser trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo con un presunto cuadro de hemorragia digestiva y síndrome febril agudo. Según la versión oficial, murió por insuficiencia respiratoria asociada a un tromboembolismo pulmonar.

La exhumación se realiza por orden de la Fiscalía y en presencia de la madre del fallecido, quien solicita pruebas de ADN para confirmar la identidad de los restos. El acceso al cementerio Parque Memorial Jardín La Puerta, en las afueras de Caracas, permanece restringido por cuerpos policiales durante el procedimiento.

“Hay que determinar cuándo murió y en qué condiciones”, declaró Lilia Navas, tía del preso político, al exigir justicia y cuestionar los delitos imputados contra su sobrino.

El caso genera fuertes reacciones de organizaciones de derechos humanos. La ONG Foro Penal sostiene que al menos 19 presos políticos han muerto bajo custodia estatal desde 2014 y cifra en 454 los detenidos por razones políticas en Venezuela, hasta abril de este año.

Desaparición forzada

Asimismo, activistas denuncian que cerca de 200 personas permanecen en condición de desaparición forzada en el país. La ONG Cofavic advierte que “no puede normalizarse que una madre busque durante meses información sobre su hijo sin recibir respuesta de las autoridades”.

El abogado defensor de presos políticos Joel García cuestionó la independencia de la investigación y exige la presencia de observadores internacionales en el proceso de exhumación.

La muerte de Quero Navas ocurre en medio del llamado “nuevo momento político” impulsado por la actual cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez, quien asume el control del aparato chavista tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense el pasado 3 de enero. Aunque Rodríguez promueve una cuestionada ley de amnistía, organizaciones civiles denuncian que continúan las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos.

El caso de Víctor Hugo Quero Navas se convierte en un nuevo símbolo de las denuncias contra el sistema penitenciario venezolano y la actuación del régimen frente a los presos políticos, mientras familiares y organizaciones exigen verdad, justicia y responsabilidades por una muerte mantenida en silencio durante meses.

FUENTE: Con información de AFP