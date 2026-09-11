viernes 11  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Embajadora de Colombia en EEUU presenta credenciales para nueva etapa de la relación bilateral

"Mi mandato es convertir la confianza en resultados", dijo la embajadora de Colombia. Señaló que se fortalecerá la seguridad y la estabilidad regional

La embajadora de Colombia en EEUU, María Consuelo Araújo, presentó copias de sus cartas credenciales a la embajadora Monica Crowley, Jefa de Protocolo de los Estados Unidos, el 10 de septiembre de 2026

La embajadora de Colombia en EEUU, María Consuelo Araújo, presentó copias de sus cartas credenciales a la embajadora Monica Crowley, Jefa de Protocolo de los Estados Unidos, el 10 de septiembre de 2026

Embajada de Colombia en EEUU
Por Sofía Nederr

WASHINGTON.- María Consuelo Araújo, nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos, presentó el jueves las credenciales con las que formaliza su misión diplomática.

"María Consuelo Araújo Castro llego a Washington para asumir su cargo como embajadora de Colombia ante los Estados Unidos. Presentó copias de sus cartas credenciales a la embajadora Monica Crowley, Jefa de Protocolo de los Estados Unidos", informó la Embajada colombiana en X.

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Araújo señaló que, por designación del presidente Abelardo De la Espriella, asume una responsabilidad de la mayor importancia para Colombia como lo es la conducción "de nuestra relación con Estados Unidos en un momento de confianza renovada y oportunidades para ambos países. Mi mandato es convertir esa confianza en resultados concretos, y los acuerdos alcanzados esta semana en Barranquilla ofrecen una hoja de ruta para avanzar en ese propósito: impulsar la reconstrucción y la recuperación económica de Colombia, promover el comercio y la inversión, y fortalecer nuestra seguridad compartida y la estabilidad regional".

La diplomática también sostuvo que el comienzo de su misión ocurre mientras cientos de familias colombianas continúan enfrentando los efectos del terremoto del 10 de agosto. "En este momento de recuperación del país y de reconstrucción nacional, la solidaridad brindada por los Estados Unidos refleja la profundidad de los vínculos entre nuestros países y reafirma el propósito común que orientará esta nueva etapa de la relación bilateral", expresó.

El presidente De la Espriella anunció el 17 de agosto que María Consuelo Araújo Castro, de 54 años y quien fue canciller del expresidente Álvaro Uribe Vélez desde 2006 hasta 2007, fue la escogida para representar al país ante Estados Unidos.

La nueva funcionaria había asumido, a principios de 2026, como directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y es profesional en finanzas, gobierno y asuntos públicos.

"Me siento honrado y feliz de contar con una mujer de su experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia para servir a Colombia desde nuestra embajada más importante. Bienvenida, querida Conchi, al Gobierno de la Patria Milagro. ¡Firme por la Patria!", dijo entonces el mandatario derechista.

Relaciones bilaterales

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el martes que habrá una relación "más fuerte" con Colombia. Durante su encuentro con el presidente Abelardo De la Espriella, en Barranquilla, Rubio se refirió a la situación en la que quedó el país tras la gestión del izquierdista Gustavo Petro.

“Tenemos mucho que hacer porque desafortunadamente este Gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron. Nosotros hasta cierto punto nos sentimos igual cuando asumimos el poder hace un año y medio. Pero ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso", señaló.

Durante el encuentro, el presidente Abelardo De la Espriella solicitó a Marco Rubio que Estados Unidos abra un consulado en Barranquilla.

FUENTE: Con información de Embajada de Colombia en EEUU/El Espectador

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