lunes 3  de  agosto 2026
COLOMBIA

Abelardo de la Espriella dice que su investidura en Cali es el inicio de la descentralización en todo el país

La decisión del presidente electo de asumir el poder fuera de Bogotá implicaría dar libertad a fuerzas militares para combatir el narcotráfico, según analistas

Abelardo de la Espriella intervino durante el desfile militar del Día de la Independencia de Colombia, en Medellín, el 20 de julio de 2026

Abelardo de la Espriella intervino durante el desfile militar del Día de la Independencia de Colombia, en Medellín, el 20 de julio de 2026

EFE/ STR
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que su inédita toma de posesión en Cali el próximo viernes 7 de julio representa “el primer paso de una política de descentralización que llevará al Estado a las regiones”, en contraste con el centralismo del saliente gobierno de Gustavo Petro.

La declaración de la Espriella, publicada en su cuenta de X en medio de la controvertida decisión de mudar su investidura fuera de Bogotá, se interpreta como otra expresión de su plan "para cambiar la política para siempre", según justificó en fecha reciente.

Lee además
Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
DIPLOMACIA

Presidente electo de Colombia anuncia ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua
El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos 
SEGURIDAD

Presidente electo de Colombia condena atentado en Cúcuta a seis días de su investidura

Entre los mensajes que ha querido enviar con el mensaje sobre la transferencia de competencias habitual en democracias estaría su decisión de dar libertad a las fuerzas militares colombianas de enfrentar a los grupos de narcotraficantes que controlan la frontera y garantizar la seguridad en las regiones, según análisis publicados este lunes.

De la Espriella en Cali

De la Espriella asume el viernes la presidencia del país para el periodo 2026-2030 en una inédita ceremonia a la que asistirán una parte del Congreso y de invitados extranjeros, entre ellos el rey Felipe VI de España, se informó.

El traslado de la ceremonia de la toma de posesión a Cali, capital del Valle del Cauca y la principal ciudad del suroeste del país, fue decidida por el nuevo presidente luego de descartar su primera opción de hacerlo en una guarnición militar en Popayán, capital del vecino Cauca, una zona del conflicto armado, para homenajear a "los verdaderos héroes de la patria”, alegó entonces.

El Senado aprobó a finales de julio la decisión sin precedentes en la historia del país y este lunes se adelantaban los preparativos.

Mensaje contra el narcotráfico

"Por primera vez en nuestra historia republicana, un presidente de la República tomará posesión de su cargo fuera de Bogotá, ese hecho histórico ocurrirá en Santiago de Cali y representa el primer paso de una política de descentralización que llevará al Estado a las regiones", dijo De la Espriella el domingo en un mensaje en sus redes sociales.

La posibilidad de asumir en un batallón en el Cauca en realidad suponía grandes inconvenientes no solo desde el punto de vista de seguridad, logístico y protocolario, sino por el mensaje político negativo que se enviaría al país, de subordinación del poder civil ante el militar.

"Lo que busca De la Espriella es lanzar un mensaje de devolverle a los poderes castrenses la libertad para combatir las principales problemáticas de seguridad en Colombia que generalmente están ligadas al narcotráfico y a grupos insurgentes, mientras que Gustavo Petro le apostó al diálogo y a las concesiones", declaró a una agencia el analista Fabián Cárdenas, profesor de derecho internacional de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

El escenario escogido para el viernes es la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, un moderno complejo multipropósito con capacidad para más de 2,300 personas que cuenta con más de 800 plazas de estacionamiento, helipuerto, sistemas de sonido e iluminación de última generación y pantallas LED de alta definición.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Autoridades investigan amenaza del ELN contra la transición presidencial en Colombia

Abelardo de la Espriella logra autorización del Congreso y asumirá la presidencia en Cali

Pacto Histórico no acudirá a la toma de posesión de Abelardo De la Espriella

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
ECONOMíA

Nuevos aranceles de Washington reafirman política económica de Trump

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.
INFORME

Cuba alcanza un récord histórico con 1.415 protestas sociales durante el mes de julio

Cinelatino presentará una programación especial con 14 películas que rinden homenaje a la creatividad, diversidad y riqueza del cine hecho en México
CINE

Cinelatino presenta 14 películas para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano

Imagen referencial.
VIGILANCIA SANITARIA

Aumentan casos de lepra en Florida; Miami-Dade entre condados afectados

Te puede interesar

El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.
GUERRA

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El edificio de Justicia C. Clyde Atkins donde se lleva a cabo el juicio del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab este viernes, en Miami, Florida
FLORIDA

Jueza fija para septiembre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero y conspiración

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

Florida el tercer peor estado para tener un bebé en Estados Unidos
MUY REZAGADA

Florida entre los peores lugares de EEUU para parir, según estudio

La producción industrial en EEUU sigue en crecimiento  y expansión.
ECONOMíA

EEUU: Actividad manufacturera crece a mayor ritmo en julio