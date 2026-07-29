miércoles 29  de  julio 2026
COLOMBIA

Abelardo de la Espriella logra autorización del Congreso y asumirá la presidencia en Cali

Con la aprobación de su propuesta, Abelardo de la Espriella consiguió su primera victoria legislativa en un Congreso en el que tiene representación minoritaria

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos&nbsp;

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se posesionará el 7 de agosto en la ciudad de Cali (suroeste) luego de que el Congreso aprobara este miércoles el traslado temporal de sus funciones a esa ciudad para ese día.

Con la aprobación de su propuesta, el mandatario electo consiguió su primera victoria legislativa en un Congreso en el que tiene una representación minoritaria.

Lee además
Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
DIPLOMACIA

Presidente electo de Colombia anuncia ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua
El gobernante izquierdista de Colombia, Gustavo Petro.
ABUSO DE PODER

Exfuncionaria acusa a Petro de maltrato por denunciar corrupción en Colombia

La posesión presidencial en Colombia se realiza tradicionalmente en la sede parlamentaria en la capital, Bogotá. Pero el derechista solicitó que la ceremonia se hiciera en el suroeste del país tras vencer en las elecciones de junio al senador Iván Cepeda, candidato de la izquierda oficialista.

Con 58 votos a favor y 30 en contra, el Senado ratificó el traslado de sus funciones ese día a un auditorio universitario en Cali, la tercera ciudad más poblada del país, golpeada por constantes ataques de las guerrillas.

La Cámara baja ya había tomado la misma decisión el martes.

La bancada legislativa de la izquierda, liderada por Cepeda, votó en contra y argumentó que el traslado traería sobrecostos.

Sus congresistas anunciaron que no asistirán a la posesión y llamaron a movilizaciones en Bogotá, Cali y la caribeña Barranquilla, bastión político de De la Espriella.

De la Espriella buscaba inicialmente posesionarse en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca. Pero el presidente izquierdista Gustavo Petro, que no reconoce el resultado de la elección y alega fraude electoral, no autorizó el uso de instalaciones militares para el evento.

Apoyo para reformas

Sin partido propio y con un discurso antisistema, De la Espriella quiere consolidar el apoyo en el Congreso de los partidos tradicionales para sacar adelante sus reformas, como recortar en un 40% el tamaño del Estado y atacar con mano dura a guerrilleros y narcotraficantes.

El abogado millonario de 47 años ha dicho que recurrirá a decretos en caso de que el Congreso bloquee sus reformas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Pacto Histórico no acudirá a la toma de posesión de Abelardo De la Espriella

Abelardo de la Espriella solicita trasladar investidura a Cali

Cancillería colombiana pide renuncia de embajadores a dos semanas de cambio de Gobierno

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
CIFRAS PREOCUPANTES

Más de 5.600 inmigrantes ingresaron bajo custodia de ICE Miami en solo 26 días

Operadores en el Portaaviones Abraham Lincoln, ubicado en el Medio Oriente.
GUERRA

Trump: "EEUU golpeará duro a Irán tras ataques a bases en Jordania"

Mega Millions fue creado en 2002 y combina la red de loterías en 44 estados, incluyendo la Florida, además de Washington DC y las Islas Vírgenes.
FORTUNA

¿Quién tiene el boleto de Mega Millions que ganó $800 millones en Florida?

OpenAI, creador del ChatGPT.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

OpenAI afirma que ataque descontrolado golpeó a otras plataformas

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 
EEUU

Anthony Fauci se niega en el Senado de EEUU a responder preguntas sobre los orígenes del COVID-19

Te puede interesar

Miami-Dade cuenta con más de 470 escuelas públicas.
EDUCACIÓN

Escuelas Públicas de Miami-Dade ya tienen nuevo superintendente

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Vertederos a cielo abierto en calles de La Habana.
¿Cambio de sistema?

Cuba intenta negar que reformas económicas impliquen renunciar al socialismo

Imagen referencial
MIGRACIÓN

La cifra de inmigrantes indocumentados en EEUU habría alcanzado los 16 millones, según informe

Funcionarios compararon los resultados obtenidos con los datos previamente programados para validar la exactitud del sistema. video
ELECCIONES PRIMARIA

Miami-Dade pone a prueba su sistema electoral antes del inicio de la votación anticipada

Un oficial de ICE observa el horizonte en la ciudad de Miami.
Arrestos récord

ICE busca añadir 5.500 camas en centros de detención para migrantes en Miami y otras tres ciudades